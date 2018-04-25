В ООН заявили о взрывном производстве наркотиков в Южной Америке и Афганистане в 2017 году

Российский дипломат, исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов в беседе с RT рассказал, что 2017 год ознаменовался взрывным производством наркотиков всех видов в странах Латинской Америки и в Афганистане.

«Эпицентров несколько, тем более что 2017 год ознаменовался взрывным производством наркотиков всех видов. Производство кокаина достигло абсолютного рекорда — речь идёт о Колумбии, Перу и некоторых других странах Латинской Америки. Производство опиата в Афганистане достигло небывалого уровня — 9 тыс. тонн. Посевные площади увеличились до 320 тыс. га — такого тоже никогда не было. Одновременно растёт производство синтетических наркотиков. И всеобщая проблема — это новые психоактивные средства, которые размножаются, как насекомые, со страшной силой», — сказал дипломат на полях IX Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Федотов также рассказал о программах ООН по борьбе с наркотрафиком.

«Мы стараемся оказывать государствам содействие в этих вопросах. В том, что касается кокаина, мы разработали новую амбициозную программу с Колумбией, будем оказывать помощь в развитии альтернативных культур, сельскохозяйственных культур, производства, с тем чтобы отвлечь крестьян от выращивания коки. Для Афганистана и в целом для глобальной программы опиата мы разрабатываем стратегию преодоления этой проблемы через наращивание международного сотрудничества по всем направлениям», — отметил он.

По его словам, в Афганистане ситуация разрешается с большим трудом.

«В Афганистане всё это идёт со скрипом, с большим трудом, тем более что часть районов, где рекордный уровень производства и посевных площадей, находится под контролем «Талибана»* и там мы работать не можем. Но есть опыт Таиланда, которому удалось полностью искоренить выращивание опиумного мака за счёт альтернативного развития. Альтернативное развитие — это не миф, оно работает, но для этого нужно два условия: политическая воля и достаточное финансирование», — подчеркнул Федотов.

Ранее в Пентагоне рассказали о доходах афганских талибов от продажи наркотиков.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.