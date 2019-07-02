В Родительском комитете оценили идею проверять школьников на наркотики

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Кирилл Горшенин
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT проект Минздрава о выявлении незаконного потребления наркотических и психотропных средств в ходе медосмотров.
В Родительском комитете оценили идею проверять школьников на наркотики
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Само наличие осмотров останавливает многих несовершеннолетних от употребления наркотиков, от того, чтобы «побаловаться». В этом возрасте, когда всё интересно, очень большой соблазн скатиться в эту плоскость. Дети, зная о том, что их будут проверять, будут понимать о последующих проблемах... и не будут начинать», — заявила Волынец.

Все медицинские процедуры должны проходить с согласия родителей или законных представителей детей, считает глава комитета.

В случае отказа от прохождения осмотра — ответственность полностью ложится на родителей.

Эксперт также напомнила, что, в частности, благодаря уже существующим медосмотрам снизились показатели алкоголизма и наркомании в юном возрасте.

Ранее стало известно, что Минздрав разработал соответствующий проект о внесении изменений в порядок проведения профилактических медицинских осмотров студентов и школьников.

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