В Родительском комитете оценили идею проверять школьников на наркотики

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT проект Минздрава о выявлении незаконного потребления наркотических и психотропных средств в ходе медосмотров.

«Само наличие осмотров останавливает многих несовершеннолетних от употребления наркотиков, от того, чтобы «побаловаться». В этом возрасте, когда всё интересно, очень большой соблазн скатиться в эту плоскость. Дети, зная о том, что их будут проверять, будут понимать о последующих проблемах... и не будут начинать», — заявила Волынец.

Все медицинские процедуры должны проходить с согласия родителей или законных представителей детей, считает глава комитета.

В случае отказа от прохождения осмотра — ответственность полностью ложится на родителей.

Эксперт также напомнила, что, в частности, благодаря уже существующим медосмотрам снизились показатели алкоголизма и наркомании в юном возрасте.

Ранее стало известно, что Минздрав разработал соответствующий проект о внесении изменений в порядок проведения профилактических медицинских осмотров студентов и школьников.