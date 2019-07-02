Минздрав России предложил проверять школьников и студентов на наркотики

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Министерство здравоохранения России разработало проект, предполагающий внесение изменений в порядок проведения профилактических медосмотров студентов и школьников.

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Внести изменения в порядок проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в тексте.

Ранее в Минздраве России сообщили, что число находящихся на медицинском учёте в стране наркоманов за год сократилось на 8%.

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