Заметное наблюдение: в Госдуму внесён законопроект о требованиях к камерам на дорогах

Требования к дорожным камерам и места для их установки должно определять правительство РФ, говорится в пояснительной записке к новому законопроекту, внесённому на рассмотрение в Госдуму. Авторы документа также призвали передать автоматические камеры в ведение властей. По их наблюдению, сейчас передвижные комплексы фиксации размещают не в местах с высокой аварийностью, а на участках, где водители часто совершают мелкие нарушения. Таким образом частники рассчитывают получить максимальную прибыль из-за большого количества штрафов. В конце июня президент России Владимир Путин призвал не прятать дорожные камеры от водителей. Эксперты отмечают, что сферу фото- и видеофиксации нарушений ПДД необходимо регламентировать.

В Госдуму внесён законопроект, разрешающий правительству РФ определять требования к камерам фиксации нарушений ПДД, а также места их установки. Об этом сообщил один из авторов документа, председатель комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Законопроектом предлагается установить, что требования к функциональным свойствам указанных средств (камерам фото-, видеофиксации нарушений ПДД. — RT), а также порядок определения мест их установки определяются правительством Российской Федерации», — приводит РИА Новости пояснительную записку к документу.

Кроме того, для защиты прав автомобилистов законопроект предлагает ввести норму, согласно которой работающие в автоматическом режиме камеры фиксации нарушений должны находиться в собственности Российской Федерации или региона РФ.

Авторы документа обратили внимание на то обстоятельство, что действующее законодательство не запрещает передавать негосударственным организациям или индивидуальным предпринимателям право фиксировать административные правонарушения ПДД с применением камер, принадлежащих им и работающих в автоматическом режиме.

РИА Новости

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Парламентарии отметили, что комплексы фиксации могут быть стационарными и мобильными. По их мнению, передвижные камеры часто размещают, отталкиваясь от количества мелких нарушений на том или ином участке дороги.

«Передвижные комплексы используются в основном для выявления нарушений скоростного режима. При этом они устанавливаются, как правило, не на участках с высокой аварийностью, а в местах, где собственники (владельцы) транспортных средств часто допускают незначительное нарушение скоростного режима», — приводит агентство выдержку из пояснительной записки к законопроекту.

Авторы инициативы убеждены, что многие недобросовестные владельцы в целях увеличения количества зафиксированных нарушений «некорректно устанавливают камеры по отношению к дороге либо искусственно увеличивают показатель погрешности, чем существенно нарушают права собственников транспортных средств».

Речь идёт именно о тех проблемах, на которые ранее обратил внимание президент РФ Владимир Путин, считает автоэксперт Вячеслав Субботин.

«Сегодняшняя ситуация с камерами похожа на кавардак. Фиксируют штрафы, кто во что горазд», — сказал он в беседе с RT. По мнению эксперта, в сфере фото- и видеофиксации нарушений следует навести порядок.

«Кто, кроме государства, соответствующих уполномоченных органов, может ими заниматься? Только тот, кто наделён властью. Поэтому эти изменения в законе и предлагают. И правильно делают», — заключил Субботин.

«Не нужно камеры скрывать и прятать»

В конце июня Владимир Путин заявил, что камеры фото- и видеофиксации нарушений не следует прятать. По мнению главы государства, это приводит к подмене понятий.

«Цель их установки — это снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизней людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать», — сказал Путин на заседании Госсовета 26 июня.

Тогда парламентарии отметили, что в России необходимо оформить правила расстановки камер, а сами устройства следует сертифицировать.

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«Контроль за использованием камер должен осуществляться органами власти. Несомненно, должны быть разработаны правила расстановки камер на дорогах, стандарты должны быть закреплены законодательно, а камеры должны проходить сертификацию. Частные структуры не должны иметь к ним отношения», — приводит РИА Новости слова члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Синяговского.

По его словам, сейчас камеры размещены на дорогах бессистемно.

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) заявил, что готов выложить список своих камер в открытый доступ. В ЦОДД отметили, что организация располагает передвижными комплексами, которые используются для разыскных и специальных мероприятий совместно с ГИБДД.

«Наши передвижные комплексы без труда можно увидеть на дорогах — они заметны издалека. Все они забрендированы, у них яркая зелёная оклейка. Также мы ставим предупреждающие таблички. Но мы готовы выложить адреса стационарных камер в открытый доступ», — цитирует ТАСС пресс-службу организации.

В свою очередь, Минтранс Подмосковья опубликовал на своём сайте полный список мест установки стационарных и передвижных камер фиксации нарушений ПДД.

«В рамках поручений президента РФ Владимира Путина Минтранс области опубликовал полный список мест установки комплексов. Стационарные комплексы отмечены на интерактивной карте, которая доступна для пользователей с момента введения системы в 2017 году», — говорится в сообщении ведомства.

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что проблема назрела давно.

«Очень много нареканий на то, как устанавливаются эти камеры, как они работают и кто их устанавливает. На сегодняшний день единой методики нет», — констатировал эксперт в беседе с RT.

Он отметил, что во многих случаях камеры находятся на балансе частных компаний, которые размещают их в тех местах, где можно собрать больше штрафов.

«Поскольку они получают или фиксированную сумму, или определённый процент от штрафа, возмущение в народе зрело давно и подобный документ нам давно обещают. Посмотрим, как это будет реализовано», — заключил эксперт.