В Госдуму внесли законопроект о камерах видеофиксации на дорогах

В Государственную думу внесли законопроект о требованиях к камерам видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов проекта — председателя думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

«Законопроектом предлагается установить, что требования к функциональным свойствам указанных средств (камерам фото- и видеофиксации нарушений ПДД. — RT), а также порядок определения мест их установки определяются правительством Российской Федерации», — указывается в пояснительной записке.

В документе также содержится отдельный пункт, согласно которому осуществляющие свою деятельность в автоматическом режиме камеры должны быть в собственности российских властей. Данную норму авторы законопроекта объясняют тем, что в настоящий момент законодательство не запрещает передавать негосударственным организациям или индивидуальным предпринимателям право фиксировать нарушения ПДД для последующего привлечения граждан к ответственности.

В итоге подобная ситуация приводит к тому, что недобросовестные владельцы оборудования проводят различные манипуляции с аппаратурой, чтобы увеличить количество выявленных административных правонарушений.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не прятать и не скрывать специально камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом он сказал в ходе заседания Госсовета по вопросу развития дорог.