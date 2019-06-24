«Среди гражданского населения пострадавших нет»: что известно о нападении на полицейских в Грозном

Мужчина напал на двоих правоохранителей в Грозном. Злоумышленник находился за рулём автомобиля, когда его остановили для проверки документов. Он напал на полицейского с ножом. Находившийся неподалёку сотрудник Росгвардии оперативно вмешался и ликвидировал преступника. Пострадавших доставили в больницу, личность злоумышленника установлена.

В центре Грозного мужчина ранил ножом двух полицейских и был ликвидирован ответным огнём. Об этом заявили в МВД Чеченской Республики.

Ведомство уточняет, что инцидент произошёл около 18:00 по местному времени на улице Асланбека Шарипова. Сотрудник ГИБДД остановил автомобиль Hyundai, чтобы проверить документы у водителя, однако тот набросился на сотрудника правоохранительных органов с ножом.

«Ответным огнём нападавший уничтожен. В автомобиле обнаружено и изъято гладкоствольное ружьё», — сообщили в МВД.

Сотруднику полиции помог росгвардеец, который возвращался после несения службы и среагировал на ситуацию.

«Сотрудник Росгвардии, увидев происходящее, поразил из огнестрельного оружия злоумышленника и был сам ранен нападавшим», — заявили РИА Новости в ведомстве.

«Оба сотрудника правоохранительных органов для оказания медицинской помощи доставлены в больницу. Благодаря грамотным и профессиональным действиям сотрудников МВД и Росгвардии среди гражданского населения пострадавших нет», — отметили в МВД Чеченской Республики.

Позднее появилось уточнение, что раненый полицейский находится в состоянии средней степени тяжести.

Согласно заявлению МВД Чечни, нападавшим был житель республики 1997 года рождения. Его личность установлена.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники сообщило, что нападавшего проверят на связь с террористами.

«В настоящий момент идёт работа по установлению контактов молодого человека. В частности, внимательно изучается, был ли он связан с экстремистскими или террористическими организациями», — сказал собеседник агентства, отметив, что мотивы нападения пока не установлены.

Случаи нападения на полицейских

С начала года в России произошло несколько случаев нападения на представителей правоохранительных органов. Так, в середине июня в Подмосковье в ходе проверки документов уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом. Сотрудника МВД доставили в больницу с проникающим ранением, нападавшего оперативно задержали.

В начале того же месяца житель Забайкалья ударил ножом полицейского, когда тот оформлял протокол на его нетрезвого друга, находившегося за рулём автомобиля. Сотрудник ДПС получил ранения шеи и был госпитализирован. Нападавший попытался скрыться, но был задержан.

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В июне на участкового в Челябинской области напал подозреваемый, вооружённый ножом. Полицейский прибыл по вызову в один из посёлков и обнаружил там тело женщины. На представителя МВД напал сын убитой хозяйки, в результате чего полицейский применил табельное оружие. По предварительным оценкам, его действия признаны правомерными.

В конце мая на полицейского напали в Тульской области. По разным данным, злоумышленники завладели оружием сотрудника правопорядка и несколько раз выстрелили в него.

В апреле в подмосковном Ногинске работник вневедомственной охраны Росгвардии был атакован мужчиной с ножом. Сотрудник правоохранительных органов находился не на службе и выгуливал собаку. Раненый росгвардеец сумел обезвредить нападавшего и удерживал его до прибытия полиции и скорой помощи.

До этого несколько нападений на представителей правоохранительных органов было зафиксировано в марте.

В Старом Осколе в конце марта на двух полицейских напал мужчина с ножом. Злоумышленник украл товар в одном из магазинов и попытался скрыться, увидев сотрудников МВД. Однако они настигли его и попытались арестовать, в ходе задержания мужчина ранил полицейского ножом. Его коллега открыл огонь на поражение.

В том же месяце в Нижнекамске в результате нападения скончался полицейский. Неизвестный с ножом напал на участкового и нанёс ему ранение. Коллега полицейского застрелил злоумышленника, однако раненый сотрудник МВД скончался в автомобиле скорой помощи по пути в больницу.

В начале февраля в Москве ранили полицейского в ходе бытового конфликта. Сотрудник МВД находился вне службы, нападавшего задержали. За день до этого в Подмосковье полицейский получил ножевое ранение и скончался в больнице.

Масштабный инцидент произошёл в конце января в Нальчике. Тогда четверо мужчин напали на патруль ДПС в ходе проверки автомобиля. Они применили ножи против полицейских, те ответили огнём. В результате трое атаковавших были убиты, один ранен.