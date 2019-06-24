Мужчина с ножом напал на людей в Башкирии

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Мужчина с ножом напал на людей в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МВД по региону.

Как уточняется, в результате инцидента три человека погибли.

В ведомстве отметили, что в полицию Кармаскалинского района поступило сообщение, что в одной из отдалённых деревень мужчина с ножом бросается на людей​​​.

«На место происшествия немедленно выехал экипаж патрульно-постовой службы. Были найдены убитыми сестра нападавшего 1964 года рождения, а также двое соседей — супруги 1940-го и 1943 годов рождения», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции ранили нападавшего в ногу, при оказании медпомощи он скончался.

Ранее в центре Грозного неизвестный совершил нападение с ножом на сотрудника Росгвардии и полицейского, после чего был ликвидирован ответным огнём. 

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