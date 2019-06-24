Мужчина с ножом напал на людей в Башкирии
Как уточняется, в результате инцидента три человека погибли.
В ведомстве отметили, что в полицию Кармаскалинского района поступило сообщение, что в одной из отдалённых деревень мужчина с ножом бросается на людей.
«На место происшествия немедленно выехал экипаж патрульно-постовой службы. Были найдены убитыми сестра нападавшего 1964 года рождения, а также двое соседей — супруги 1940-го и 1943 годов рождения», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции ранили нападавшего в ногу, при оказании медпомощи он скончался.
Ранее в центре Грозного неизвестный совершил нападение с ножом на сотрудника Росгвардии и полицейского, после чего был ликвидирован ответным огнём.