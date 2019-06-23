В Грозном ликвидировали напавшего с ножом на правоохранителей

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В центре Грозного неизвестный совершил нападение с ножом на сотрудника Росгвардии и полицейского, после чего был ликвидирован ответным огнём. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Чечне.

Указывается, что нападение произошло в 18:05 на улице Асланбека Шарипова, когда инспектор ГИБДД остановил иномарку и потребовал от водителя предъявить документы.

«В ответ на требование предъявить документы водитель причинил ножевые ранения полицейскому и сотруднику УВО УФСВНГ по ЧР. Ответным огнём нападавший уничтожен», — заявили в МВД.

По данным ведомства, в автомобиле было обнаружено ружьё. 

Двое пострадавших правоохранителей были госпитализированы. Личность нападавшего устанавливается.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал видео с места ликвидации двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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