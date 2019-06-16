В Японии мужчина напал с ножом на полицейского
По данным полиции, 26-летний сотрудник правоохранительных органов был найден с ножом в груди напротив круглосуточного опорного пункта, у места дежурства.
У пострадавшего несколько глубоких ножевых ран, он доставлен в тяжелом состоянии в больницу.
После инцидента власти префектуры Осака запретили все внеклассные школьные мероприятия и закрыли детские сады в районе происшествия.
Местным жителям советуют по возможности не выходить на улицу.
В ноябре в японском городе Амагасаки мужчина с ножом напал на людей в больнице.