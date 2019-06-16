В Японии мужчина напал с ножом на полицейского

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В японском городе Суйта в префектуре Осака мужчина тяжело ранил ножом полицейского, отобрал у него табельный револьвер с боевыми патронами и скрылся, сообщает телеканал NHK.

По данным полиции, 26-летний сотрудник правоохранительных органов был найден с ножом в груди напротив круглосуточного опорного пункта, у места дежурства. 

У пострадавшего несколько глубоких ножевых ран, он доставлен в тяжелом состоянии в больницу.

После инцидента власти префектуры Осака запретили все внеклассные школьные мероприятия и закрыли детские сады в районе происшествия.

Местным жителям советуют по возможности не выходить на улицу.

В ноябре в японском городе Амагасаки мужчина с ножом напал на людей в больнице.

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