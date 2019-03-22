В Нижнекамске неизвестный с ножом убил полицейского
- РИА Новости
Отмечается, что участковый скончался в автомобиле скорой помощи.
«Находившийся неподалёку второй полицейский вынужден был открыть огонь на поражение. В результате нападавший был убит», — заявили в СК.
Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).
Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Нижнекамска, в городе усилены меры безопасности после произошедшего нападения, выставлены дополнительные посты.
В феврале в Москве в ходе конфликта ранили сотрудника полиции.