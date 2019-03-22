В Нижнекамске неизвестный с ножом убил полицейского

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Возле здания УВД по городу Нижнекамску неизвестный с ножом совершил нападение на участкового уполномоченного полиции, после чего был ликвидирован вторым полицейским. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Татарстану.
В Нижнекамске неизвестный с ножом убил полицейского
  • РИА Новости

Отмечается, что участковый скончался в автомобиле скорой помощи. 

«Находившийся неподалёку второй полицейский вынужден был открыть огонь на поражение. В результате нападавший был убит», — заявили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Нижнекамска, в городе усилены меры безопасности после произошедшего нападения, выставлены дополнительные посты. 

В феврале в Москве в ходе конфликта ранили сотрудника полиции.

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