В Нижнекамске неизвестный с ножом убил полицейского

Возле здания УВД по городу Нижнекамску неизвестный с ножом совершил нападение на участкового уполномоченного полиции, после чего был ликвидирован вторым полицейским. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Татарстану.

Отмечается, что участковый скончался в автомобиле скорой помощи.

«Находившийся неподалёку второй полицейский вынужден был открыть огонь на поражение. В результате нападавший был убит», — заявили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Нижнекамска, в городе усилены меры безопасности после произошедшего нападения, выставлены дополнительные посты.

В феврале в Москве в ходе конфликта ранили сотрудника полиции.