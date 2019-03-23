В Старом Осколе застрелили напавшего на полицейских мужчину

В городе Старый Оскол Белгородской области полицейский застрелил мужчину, напавшего с ножом на его коллегу.

«23 марта в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Старому Осколу поступило сообщение о том, что неизвестный похитил товар в одном из магазинов, расположенных в микрорайоне Жукова... При виде правоохранителей он попытался скрыться. На законные требования полицейских мужчина реагировал агрессивно, при попытке задержания ранил одного из сотрудников ножом», — говорится в сообщении регионального УМВД.

Отмечается, что сотрудником патрульно-постовой службы было применено табельное оружие. Мужчина скончался.

Нападавшим оказался 37-летний местный житель, в отношении которого дважды возбуждались уголовные дела.

22 марта стало известно, что возле здания УВД по городу Нижнекамску неизвестный с ножом совершил нападение на участкового уполномоченного полиции, после чего был ликвидирован вторым полицейским.