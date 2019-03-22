В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском

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МВД по Татарстану сообщило, что участковый Динар Саматов, погибший в Нижнекамске от рук напавшего с ножом неизвестного, не раз поощрялся руководством за выполнение особо сложных задач.
В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском
  • РИА Новости

«22 марта 2019 года при исполнении служебных обязанностей трагически погиб сотрудник управления МВД России по Нижнекамскому району майор полиции Динар Галиевич Саматов... Динар неоднократно поощрялся руководством за выполнение особо сложных и важных задач», — сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Саматов родился 15 августа 1985 года. Работал в МВД с 2007 года. Был женат.

22 марта стало известно, что возле здания УВД по городу Нижнекамску неизвестный с ножом совершил нападение на участкового уполномоченного полиции, после чего был ликвидирован вторым полицейским. 

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