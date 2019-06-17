Отрезвляющая норма: Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП для нетрезвых водителей. Согласно поправкам, увеличены сроки лишения свободы в случаях, если был нанесён тяжкий вред здоровью или авария привела к гибели человека.
Так, нетрезвого водителя могут приговорить к лишению свободы на срок от трёх до семи лет, если он будет виновен в ДТП, в котором нанесён тяжкий вред здоровью другого человека. Ранее этот срок был только четыре года.
В случае если действия пьяного водителя привели к гибели человека, суд вправе назначить ему от пяти до 12 лет лишения свободы (по прежним нормам — от двух до семи лет).
Если же в ДТП погибли два человека или больше, нетрезвого водителя могут приговорить к заключению на срок от восьми до 15 лет. До поправок суд назначал наказание от четырёх до девяти лет.
Этот документ Госдума приняла 30 мая, Совфед одобрил его 11 июня. Как отмечал председатель нижней палаты Вячеслав Володин, человек осознанно садится за руль в состоянии опьянения, поэтому «справедливо, если ответственность за такое преступление будет приравнена к умышленному убийству».
Профильный комитет Совфеда в своём заключении указывал, что ужесточение наказания позволит эффективнее вынуждать нетрезвых водителей отказываться от поездок.
«Принятие федерального закона позволит повысить эффективность превентивного воздействия уголовного закона в части наказания за преступные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, совершённые в состоянии опьянения», — говорится в документе.
«Нужна мощная система профилактики»
Ужесточение наказания — это один из наиболее важных инструментов, с помощью которого можно воздействовать на водителей, которые намерены выпить поездкой, убеждён первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.
«На этот счёт есть соответствующие исследования и даже элементарные наблюдения. Мы полагаем, что на сегодня это один из важнейших инструментов влияния на пьяных водителей, на людей, которые потенциально готовы выпить и потом совершить не пойми что», — сказал он RT.
Отметим, что если в 2018 году общее число ДТП снизилось на 0,8% по сравнению с 2017, то число аварий, спровоцированных водителями в состоянии алкогольного опьянения, выросло на 1,3%. При этом число ДТП с пьяными водителями грузовиков выросло на 6,7%, а с нетрезвыми мотоциклистами — на 4,9%.
В 2019 году Минтранс намерен добиться снижения смертности на российских дорогах на 10% — до 11,7 случаев на 100 тыс. населения.
Для дальнейшего снижения числа ДТП с пьяными водителями Синельщиков предлагает проводить профилактические мероприятия.
«Конечно, только данный закон не сможет повлиять на количество пьяных ДТП, он не является панацеей от всех тех бед, которое происходят на дорогах. Здесь нужна мощная система профилактики со стороны органов внутренних дел и со стороны дорожных служб», — подчеркнул он.
Проводить разъяснительные работы с населением предлагает и вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов.
«К данной проблеме надо подходить профилактически и не допускать, чтобы водители садились в нетрезвом виде за руль», — сказал он в беседе с RT.
Внесёнными поправками также ужесточены наказания за нарушение правил безопасности людьми, управлявшими лёгкими и сверхлёгкими самолётами и маломерным водными судами. Если в результате нарушения ими правил эксплуатации пострадавший получил тяжкий вред здоровью или крупный ущерб, суд может назначить наказание до двух лет лишения свободы.
В том случае, если в результате нарушения правил по неосторожности человек погиб, то максимальное наказание может составить до пяти лет заключения.
Подписанный Владимиром Путиным закон также вносит изменения в ст. 15 УК РФ (категории преступлений). Теперь в понятие «преступление средней тяжести» входят деяния по неосторожности, за которые наказание не превышает десяти лет заключения, а к «тяжёлым» отнесены те, за которые суд назначил не более 15 лет.
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