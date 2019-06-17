Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

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Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП.
Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
  • РИА Новости

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Согласно новому закону, в случае причинения тяжкого вреда здоровью виновника ДТП могут лишить свободы сроком до семи лет, обязать выполнять принудительные работы сроком до пяти лет и лишить права занимать определённые должности в течение трёх лет.

При смерти человека в результате такого ДТП виновника могут приговорить к тюремному заключению сроком до 12 лет, а в случае многочисленных жертв виновнику грозит лишение свободы до 15 лет.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области снизился уровень аварийности на дорогах с начала 2019 года.

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