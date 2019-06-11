Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, если такое деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет, в случае гибели человека — от пяти до 12 лет лишения свободы. Если погибли двое и более лиц — от восьми до 15 лет заключения.
Проект закона об ужесточении уголовной ответственности за совершение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ДТП, в результате которых пострадали или погибли люди, был одобрен Госдумой 30 мая.
В середине апреля был принят закон об ужесточении ответственности для водителей, которые скрылись с места ДТП с пострадавшими или погибшими.
Позднее он был подписан главой государства Владимиром Путиным.
Эксперт Виктор Похмелкин в беседе с ФАН оценил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП.