Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Совет Федерации одобрил в ходе заседания закон об ужесточении ответственности за совершённые по вине пьяных водителей ДТП, повлёкшие смертельных исход.

Как передаёт ТАСС, если такое деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет, в случае гибели человека — от пяти до 12 лет лишения свободы. Если погибли двое и более лиц — от восьми до 15 лет заключения.

Проект закона об ужесточении уголовной ответственности за совершение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ДТП, в результате которых пострадали или погибли люди, был одобрен Госдумой 30 мая.

В середине апреля был принят закон об ужесточении ответственности для водителей, которые скрылись с места ДТП с пострадавшими или погибшими.

Позднее он был подписан главой государства Владимиром Путиным.

Эксперт Виктор Похмелкин в беседе с ФАН оценил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП.