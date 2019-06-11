Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

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Совет Федерации одобрил в ходе заседания закон об ужесточении ответственности за совершённые по вине пьяных водителей ДТП, повлёкшие смертельных исход.
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС, если такое деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет, в случае гибели человека — от пяти до 12 лет лишения свободы. Если погибли двое и более лиц — от восьми до 15 лет заключения.

Проект закона об ужесточении уголовной ответственности за совершение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ДТП, в результате которых пострадали или погибли люди, был одобрен Госдумой 30 мая

В середине апреля был принят закон об ужесточении ответственности для водителей, которые скрылись с места ДТП с пострадавшими или погибшими. 

Позднее он был подписан главой государства Владимиром Путиным. 

Эксперт Виктор Похмелкин в беседе с ФАН оценил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП. 

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