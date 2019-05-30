Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Согласно новому закону, в случае причинения тяжкого вреда здоровью виновника ДТП могут лишить свободы сроком до семи лет, обязать выполнять принудительные работы сроком до пяти лет и лишить права занимать определённые должности в течение трёх лет.
При смерти человека в результате такого ДТП виновника могут приговорить к тюремному заключению сроком до 12 лет, а в случае многочисленных жертв виновнику грозит лишение свободы до 15 лет.
17 апреля Госдума приняла закон об ужесточении ответственности для водителей, которые скрылись с места ДТП с пострадавшими или погибшими.