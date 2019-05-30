Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении уголовной ответственности за совершение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ДТП, в результате которых пострадали или погибли люди.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно новому закону, в случае причинения тяжкого вреда здоровью виновника ДТП могут лишить свободы сроком до семи лет, обязать выполнять принудительные работы сроком до пяти лет и лишить права занимать определённые должности в течение трёх лет.

При смерти человека в результате такого ДТП виновника могут приговорить к тюремному заключению сроком до 12 лет, а в случае многочисленных жертв виновнику грозит лишение свободы до 15 лет.

17 апреля Госдума приняла закон об ужесточении ответственности для водителей, которые скрылись с места ДТП с пострадавшими или погибшими.