3 тысячи погибших, 41 тысяча пострадавших: ГИБДД опубликовала статистику ДТП за 3 месяца года

ГИБДД России опубликовала статистику ДТП за три месяца 2019 года. В этот период произошло порядка 31,5 тыс. серьёзных аварий, в которых погибли или пострадали люди. Жертвами дорожных происшествий стали 3 тыс. человек, 41 тыс. пострадали. При этом в некоторых категориях отмечается снижение аварийности. Так, значительно снизилось количество ДТП, которые произошли по вине нетрезвых водителей.

ГИБДД России подвела статистические итоги первых трёх месяцев 2019 года. За этот период на дорогах страны произошло почти 31 500 серьёзных аварий. В них погибли 3023 человека, 41 000 человек получили ранения. Эти показатели схожи с данными прошлого года.

Однако отмечается, что значительно уменьшилось количество ДТП, которые произошли по вине нетрезвых водителей. В январе — марте с участием людей в состоянии алкогольного опьянения произошло около 1600 серьёзных ДТП, в которых погибли 352 человека и 2418 получили ранения. В прошлом году показатели были хуже: серьёзных аварий было 1950, и в них 535 человек погибли и более 2800 пострадали.

Кроме того, в ГИБДД зафиксировали около 600 ДТП, после которых водители отказались от медосвидетельствования. В них погибли 24 человека, более 850 получили ранения. В прошлом году таких аварий было 579, их жертвами стали 23 человека, 840 пострадали.

Отметим, что 17 апреля Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за совершение ДТП в состоянии опьянения.

Один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв рассказал, что предлагается внести поправки в ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Как отметил Пискарёв, в случае причинения тяжкого вреда здоровью наказание может составить от трёх до семи лет лишения свободы (сейчас до четырёх), при гибели человека — от пяти до 12 (сейчас от двух до семи лет), а в случае гибели двух и более лиц — от восьми до 15 лет (сейчас от четырёх до девяти лет).

По мнению авторов законопроекта, ужесточение нормы позволит снизить количество аварий, произошедших по вине нетрезвых водителей.

О некотором улучшении дорожной ситуации говорит статистика ДТП с особо тяжкими последствиями — аварий, при которых погибли пять и более человек, либо ранения получили десять и более человек.

За три месяца 2019 года произошло 35 таких аварий, в них погибли 55 человек и ещё 407 пострадали. В 2018-м с января по март таких ДТП было 46, в них погибли 129 и получили ранения 426 человек.

С января по март произошло 4136 аварий, в которых пострадали несовершеннолетние. В прошлом году за аналогичный период таких ДТП было зафиксировано чуть меньше. При этом детская смертность на дорогах несколько снизилась: в прошлом году за три месяца погибли 136 несовершеннолетних, в 2019-м — 129.

Позитивная динамика отмечается в категории аварий, при которых пострадали пешеходы. С начала года произошло 10 300 таких ДТП, в них погибли 916 человек и более 9800 пострадали. В прошлом году цифры были выше: в 10 600 авариях погибли 986 человек и около 10 000 получили ранения.

При этом фактически не изменилась статистика ДТП из-за эксплуатации технически неисправных транспортных средств. С января по март 2019-го произошло 1245 аварий, жертвами которых стали 189 человек, пострадали 1,8 тыс. человек. В 2018-м таких ДТП было больше — 1266, но в них погибло меньшее число людей (172), пострадали также 1,8 тыс. человек.

Ранее Минэкономразвития по поручению президента России Владимира Путина подготовило пакет законопроектов об усилении контроля над техосмотром. В ближайшее время инициатива будет рассмотрена Госдумой во втором чтении.

Заметно снизилось количество серьёзных ДТП, на месте которых зафиксированы нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и железнодорожных переездов по условиям обеспечения БДД. Эта официальная формулировка подразумевает, что недоработки со стороны дорожников могли привести к аварии.

С января по март зафиксировано более 13,1 тыс. таких аварий, в них погибли 1051 человек и ещё почти 17 тыс. были ранены. В прошлом году все три показателя были значительно хуже.

Напомним, что для снижения аварийности правительство России утвердило комплексную Федеральную целевую программу (ФЦП) «Повышение безопасности дорожного движения», её нынешний этап рассчитан на 2013—2020 годы. За время действия программы, в которой помимо МВД задействованы и другие ведомства, ежегодная смертность на дорогах снижается.

Согласно её показателем, к 2020-му смертность должна снизиться до отметки 20 тыс. погибших при том, что в 2012-м жертвами ДТП стали 28 тыс. Этот показатель удалось достичь уже по итогам 2017 года.

В январе 2018-го правительство утвердило Стратегию безопасности дорожного движения до 2024 года. Согласно этому документу, смертность на дорогах страны должна сократиться более, чем в три раза.

Конкретных цифр чиновники не указывают, вместо них используется показатель социального риска — количество погибших на 100 тыс. населения. В 2018 году в России он составил около 12,5, а к 2024 показатель должен равняться 4.

«Целями стратегии является повышение безопасности дорожного ​движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году», — отмечается в документе.