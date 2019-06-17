В Госдуме оценили закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков прокомментировал в беседе с RT подписанный президентом России Владимиром Путиным закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП.
В Госдуме оценили закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
  • РИА Новости

«Как мы хорошо знаем, ужесточение ответственности, в том числе и уголовной, за нарушения на дорогах является достаточно эффективным средством. На этот счёт есть соответствующие исследования и даже элементарные наблюдения. Мы полагаем, что на сегодня это один из важнейших инструментов влияния на пьяных водителей, на людей, которые потенциально готовы выпить и потом совершить не пойми что», — сказал депутат.

Ранее Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП.

Согласно новому закону, в случае причинения тяжкого вреда здоровью виновника ДТП могут лишить свободы сроком до семи лет, обязать выполнять принудительные работы сроком до пяти лет и лишить права занимать определённые должности в течение трёх лет.

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