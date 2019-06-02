«Лето в разгаре»: синоптики обещают «эталонную» июньскую погоду в Москве

Начало июня в Москве отметится «эталонной» для этого месяца погодой, при этом с 4 июня будет становиться всё жарче, уверены синоптики. Отмечается, что температура приблизится к июльской и превысит норму на 5-7 °С. Согласно прогнозу, жаркая погода и низкая вероятность осадков ожидаются почти всех регионах Центральной России.

На предстоящей неделе в Москве установится «эталонная» для июня погода, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Следующая неделя пройдёт под знаком антициклона, сложится эталонная погода в плане климатических норм. Будет очень много солнца, никаких осадков всю неделю и постепенный рост температуры до уровня жары», — сказал синоптик. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, в понедельник над Москвой пройдёт скандинавский антициклон, будет переменная облачность, осадков не ожидается, но не исключён северный ветер скоростью 4-9 метра в секунду.

По прогнозу синоптика, в понедельник в Москве будет плюс 20-22 °С, плюс 18-23 °С по области. Он отметил, что «вторжение» тепла в Москву начнётся во вторник, 4 июня. В этот день температура днём поднимется до 26 °С, а в среду будет 30-градусная жара.

РИА Новости

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«В среду 25-30 °С, а в четверг мы уже доходим до 28-33 °С, и в последующие дни столбики термометров будут штурмовать 30-градусную отметку», — пояснил Тишковец.

Такие температурные показатели смогут прогреть воду до 23 градусов, однако сопутствующая этому жара и засушливость способны спровоцировать пожары, отметил синоптик.

Уже устоявшаяся летняя и тёплая погода продолжится и на следующей неделе, рассказал в беседе с RT заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

«Лето никто не отменял, были очень тёплые апрель и май. У нас область высокого давления, антициклон, плюс вынос тёплого воздуха с юга. Поэтому температура опять будет расти», — сказал он.

Цыганков отметил, что несколько дней назад была температура под 30 °С, затем погода стала более прохладной. Однако к предстоящей среде тепло вернётся.

«Понедельник, вторник, среда — практически до субботы всю неделю переменная облачность и практически без осадков, ветер южный, слабый», — отметил эксперт.

По его словам, дневные температуры будут плавно расти. По данным синоптика, в понедельник стоит ждать показателей в +20..+23 °С, во вторник — +24…+26 °С, в среду — +27…+29 °С, в четверг — +26…+31 °С, в пятницу и субботу — +27…+32 °С и в субботу также.

РИА Новости

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«Это хорошая июньская, даже можно сказать, что июльская по температуре погода», — подчеркнул Цыганков.

С ним согласился начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, который отметил, что погода со второй половины предстоящей недели действительно начнёт соответствовать июлю за счёт превышения климатической нормы на 5-7 °С.

Он отметил, что начиная с 7 июня в дневные часы в Москве и Подмосковье ожидается +28…+30 °С, местами +29…+31 °С.

«Лето в разгаре, несмотря на то, что оно только начинается», — заметил эксперт.

Варакин рассказал, что в первую половину недели в Москве и Подмосковье будет повышенное давление, возможны небольшие осадки. В то же время он отметил, что до среды дожди не ожидаются.

Синоптик подчеркнул, что до 12 июня сохранится тёплая летняя температура и чрезвычайная пожароопасность.

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По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, антициклон обеспечит жителям Москвы и большинства регионов Центральной России безветреную и аномально жаркую погоду на предстоящей неделе.

«Начиная со вторника на европейскую территорию России неуклонно, неостановимо надвигается область высокого давления. Устанавливается сухая, жаркая погода. При малооблачном небе солнце будет особенно активно. С понедельника не ожидаем ни капли осадков», — приводит его слова «Интерфакс».

Согласно прогнозу Вильфанда, понедельник будет достаточно прохладным, температура составит около +20...22 °С. Во вторник будет уже +24…26 °С, со среды и до воскресенья включительно ожидается +27…31 °С, что аномально жарко для начала лета в Москве.

Как защититься от жары

Отметим, что в последние дни мая Роспотребнадзор обратил внимание на аномальную жару в ряде российских регионов и опубликовал рекомендации гражданам, как лучше защититься от жары.

В ведомстве посоветовали ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки, а тем, кто находится в помещении, обеспечить их проветривание. Роспотребназдзор также порекомендовал при выходе на улицу надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки и пользоваться летним головным убором.

Кроме того, ведомство посоветовало гражданам ограничить потребление калорийной пищи в связи с тем, что потребность в энергии в жаркую погоду снижается. В дополнение к этому, следует пить большое количество жидкости, в частности, чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, и воздерживаться от употребления алкоголя и газированных напитков, а также жидкостей с повышенным содержанием сахара.

Также Роспотребназдор призвал граждан купаться только в специально отведённых для этого местах.

В дополнение к этому Роструд напомнил, что в жару работодатель должен обеспечить сотрудникам соответствующий температурный режим на рабочем месте, в частности, за счёт кондиционирования. Работникам также следует предоставлять возможность делать перерывы.

«Если в рабочем помещении температура достигла 28,5°С, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час», — отметили в ведомстве.