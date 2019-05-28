В Москве зафиксировали самый тёплый день года

В Метеобюро Москвы заявили, что воздух около базовой метеостанции на ВДНХ к 13:00 28 мая прогрелся до +26,9 °С.

«Сегодня самый тёплый день с начала года, и температура воздуха в Москве уверенно продолжит свой рост», — приводит Интерфакс сообщение.

Отмечается, что предыдущий температурный максимум этого года в Москве был зафиксирован 22 мая, когда температура воздуха достигла +26,4 °С.

Температурный рекорд для 28 мая за всю историю метеонаблюдений в столице был установлен в 2007 году — +33,2 °С.

Ранее климатолог не исключил, что после периода аномальной жары в Москве могут возникнуть шквалы и торнадо или смерчи.

Как передавал портал argumenti.ru, в Москве 29 мая ожидается до +32 °С.