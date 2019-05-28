Климатолог не исключил торнадо и смерчи в Москве после периода жары

После периода аномальной жары в Москве могут возникнуть шквалы и торнадо или смерчи. Об этом сообщил заместитель директора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.

По его словам, в настоящее время «ещё достаточно влажная земля», а период жары приведёт к «сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере», информирует агентство «Москва».

«То есть атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы», — сказал Семёнов.

Он отметил, что в дальнейшем подобных явлений можно ждать, если жара установится на десять дней и более. По словам климатолога, вероятность их возникновения останется вплоть до сентября-октября, когда похолодает и атмосфера станет более устойчивой.

Ранее портал argumenti.ru, ссылаясь на синоптиков, передавал, что в Москве 29 мая ожидается до +32 °С.

Также в Гидрометцентре рассказали о погоде на территории России на этой неделе.