Климатолог не исключил торнадо и смерчи в Москве после периода жары
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По его словам, в настоящее время «ещё достаточно влажная земля», а период жары приведёт к «сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере», информирует агентство «Москва».
«То есть атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы», — сказал Семёнов.
Он отметил, что в дальнейшем подобных явлений можно ждать, если жара установится на десять дней и более. По словам климатолога, вероятность их возникновения останется вплоть до сентября-октября, когда похолодает и атмосфера станет более устойчивой.
Ранее портал argumenti.ru, ссылаясь на синоптиков, передавал, что в Москве 29 мая ожидается до +32 °С.
Также в Гидрометцентре рассказали о погоде на территории России на этой неделе.