В Гидрометцентре рассказали о погоде в России на неделе

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в России на этой неделе.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России на неделе
  • РИА Новости

«В центральных областях начнётся лето. Циклоны будут находиться на севере европейской территории, блокируя поступление холодного воздуха из северных широт. Тёплый воздух будет поступать к нам с востока Европы или с восточного Средиземноморья», — заявила она.

По её словам, над центральными регионами установится антициклон.

В Москве и области во вторник, 28 мая, местами возможен небольшой дождь, воздух прогреется до +22...+27 ˚С. С 29 мая по 2 июня ожидаются кратковременные осадки. Температура поднимется до +30 ˚С и выше.

Станет теплее и в Челябинской, Курганской и Тюменской областях, где прогнозируется +19…+24 ˚С. К середине недели там возможны дожди.

Ближе к середине недели начнётся повышение температуры в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также на Алтае — до +22...+27 ˚С.

Ранее argumenti.ru со ссылкой на данные Гидрометцентра передавал, что в Москве ожидается до +32 °С. 

Также в Москве был продлён «жёлтый» уровень погодной опасности на 28 мая.

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