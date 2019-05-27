В Гидрометцентре рассказали о погоде в России на неделе
- РИА Новости
«В центральных областях начнётся лето. Циклоны будут находиться на севере европейской территории, блокируя поступление холодного воздуха из северных широт. Тёплый воздух будет поступать к нам с востока Европы или с восточного Средиземноморья», — заявила она.
По её словам, над центральными регионами установится антициклон.
В Москве и области во вторник, 28 мая, местами возможен небольшой дождь, воздух прогреется до +22...+27 ˚С. С 29 мая по 2 июня ожидаются кратковременные осадки. Температура поднимется до +30 ˚С и выше.
Станет теплее и в Челябинской, Курганской и Тюменской областях, где прогнозируется +19…+24 ˚С. К середине недели там возможны дожди.
Ближе к середине недели начнётся повышение температуры в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также на Алтае — до +22...+27 ˚С.
Ранее argumenti.ru со ссылкой на данные Гидрометцентра передавал, что в Москве ожидается до +32 °С.
Также в Москве был продлён «жёлтый» уровень погодной опасности на 28 мая.