Эксперт рассказал, как вести себя в грозу

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН рассказал, как вести себя в грозу.

«Если человек находится в городе, ситуация гораздо проще. Есть много мест, где можно укрыться: либо спуститься в метро, либо зайти в ближайший торговый центр, сесть в свой автомобиль», — заявил он.

По его словам, на природе также необходимо найти укрытие, избегая при этом высоких деревьев и водоёмов.

В целом, отметил Халилов, нужно соблюдать меры безопасности, смотреть прогноз погоды и следить за оповещениями МЧС.

Ранее МЧС предупредило о грозе и граде в Москве.

Как передавал progorod43, спасатели предупредили о ветре до 21 м/с в Кировской области.