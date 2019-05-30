Эксперт рассказал, как вести себя в грозу

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Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН рассказал, как вести себя в грозу.
Эксперт рассказал, как вести себя в грозу
  • РИА Новости

«Если человек находится в городе, ситуация гораздо проще. Есть много мест, где можно укрыться: либо спуститься в метро, либо зайти в ближайший торговый центр, сесть в свой автомобиль», — заявил он.

По его словам, на природе также необходимо найти укрытие, избегая при этом высоких деревьев и водоёмов.

В целом, отметил Халилов, нужно соблюдать меры безопасности, смотреть прогноз погоды и следить за оповещениями МЧС.

Ранее МЧС предупредило о грозе и граде в Москве.

Как передавал progorod43, спасатели предупредили о ветре до 21 м/с в Кировской области.

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