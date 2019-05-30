МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

ГУ МЧС России по Москве опубликовало экстренное предупреждение в связи с ожидающимся в столице дождём с грозой и градом.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1—2 часа с сохранением до 21:00 30 мая по городу Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15—20 м/с», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Спасатели напомнили, что не следует в грозу укрываться под деревьями и находиться вблизи рекламных щитов и шатких конструкций.

Кроме того, автомобилистам рекомендовали увеличить дистанцию на дорогах и снизить скоростной режим.

Ранее сообщалось о пике ненастья в столице вечером в четверг, 30 мая.