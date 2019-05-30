МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

Короткая ссылка
ГУ МЧС России по Москве опубликовало экстренное предупреждение в связи с ожидающимся в столице дождём с грозой и градом.
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1—2 часа с сохранением до 21:00 30 мая по городу Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15—20 м/с», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Спасатели напомнили, что не следует в грозу укрываться под деревьями и находиться вблизи рекламных щитов и шатких конструкций.

Кроме того, автомобилистам рекомендовали увеличить дистанцию на дорогах и снизить скоростной режим.

Ранее сообщалось о пике ненастья в столице вечером в четверг, 30 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить