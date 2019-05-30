МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
- РИА Новости
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1—2 часа с сохранением до 21:00 30 мая по городу Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15—20 м/с», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Спасатели напомнили, что не следует в грозу укрываться под деревьями и находиться вблизи рекламных щитов и шатких конструкций.
Кроме того, автомобилистам рекомендовали увеличить дистанцию на дорогах и снизить скоростной режим.
Ранее сообщалось о пике ненастья в столице вечером в четверг, 30 мая.