МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за жары в Москве

МЧС России по Москве опубликовало экстренное предупреждение в связи с сильной жарой в столице. Соответствующее заявление размещено на странице ведомства в Twitter.

«Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (сильная жара)», — говорится в сообщении.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (сильная жара) https://t.co/6kiompOqxk — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 29 мая 2019 г.

Как отмечает ТАСС, ссылаясь на МЧС, днём 29 мая местами в Москве «ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30… +31 °С».

28 мая в Москве был зафиксирован самый тёплый день с начала года — воздух около базовой метеостанции на ВДНХ прогрелся до +26,9 °С.