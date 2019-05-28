Рекордная жара и резкая смена погоды: угрожают ли Москве смерчи и торнадо

Гидрометцентр опасается пожаров и установил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве на фоне непривычной для мая жары — температура превышает норму на 7—8 °С. Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов и вовсе выразил беспокойство, что в случае резкой смены температуры в столице могут возникнуть смерчи. Опрошенные RT синоптики отметили, что появление торнадо вряд ли возможно, однако холодный фронт принесёт ливни, грозы и похолодание. О погоде в конце мая и начале июня — в материале RT.

Во вторник, 28 мая, в Москве был зафиксирован самый тёплый день с начала года. Около базовой метеостанции на ВДНХ термометры показали +26,9 °С.

Из-за риска возникновения пожаров Гидрометцентр России продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на 28 мая.

По некоторым оценкам, при подобной температуре и высокой влажности в случае прохождения холодного фронта велика вероятность появления смерчей и торнадо. Такое мнение в комментарии агентству «Москва» высказал заместитель директора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.

«Что важно, сейчас у нас ещё достаточно влажная земля, и такой период жары приведёт к сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере. То есть атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы. То есть такой период жары, безусловно, повысит вероятность формирования шквалов», — сказал он.

В Гидрометцентре заявили, что не располагают данными о приближающихся к Москве смерчах. Глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев сообщил ТАСС, что подобные погодные явления сложно прогнозировать заранее. Кроме того, по его словам, они достаточно редки в России.

Ухудшение погоды

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT отметил, что в ближайшие дни погода несколько испортится, но ожидать смерчей точно не стоит.

«Сообщения о смерчах и торнадо абсолютно беспочвенны. Зной усиливается, но условий для формирования даже простых гроз и ливней нет. А если нет облаков, то и торнадо со смерчами неоткуда взяться», — подчеркнул метеоролог.

По его словам, для подобных природных явлений необходима резкая трансформация воздушных масс, в том числе по температуре. И хотя сама трансформация ожидается, она не будет достаточно контрастной для образования ураганов. Можно ожидать лишь гроз, ливней и шквалистого ветра, пояснил Тишковец, добавив, что ухудшение погоды ожидается с четверга на пятницу.

Молния над Московским международным деловым центром «Москва-Сити»

РИА Новости

© Игорь Лаухин

На данный момент в столице наблюдается повышенная температура, нехарактерная для конца мая, отметил синоптик.

«Завтра, 29 мая, ожидается +28…+30 °С. Это на 7—8 °С теплее, чем положено по норме, и близко к рекордным значениям 2007 года. Такого всплеска жары не было в последние 12 лет. Причиной тому — среднеазиатский антициклон, который своим северо-западным крылом обеспечивает южную тягу ветров черноморского происхождения. Это некая аномалия тепла», — рассказал Тишковец.

По его словам, к вечеру 30 мая температура начнёт понижаться, к Москве приблизится холодный фронт, и уже в пятницу ожидаются интенсивные ливни и грозы. Согласно данным центра погоды «Фобос», высота грозовых облаков будет достигать 12—13 тыс. метров, а погодные условия «будут 100% штормовые». К субботе температура в столице снизится до +23 °С, что ближе к климатической норме. И уже в воскресенье, 2 июня, как подчеркнул Тишковец, москвичей ожидает отличная погода — «много солнца и никаких осадков», воздух прогреется до +22…+27 °С.

Комфортное начало лета

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также подтвердила, что ожидаемая ближе к пятнице перемена погоды связана с приближающимся холодным атмосферным фронтом.

«Но дело в том, что он будет двигаться довольно быстро. Он отметится, в первую очередь, небольшими дождями — сначала на западе области, потом будет пересекать Москву в утренние часы. И уже в пятницу днём мы будем находиться за холодным атмосферным фронтом. Прохождение этого холодного фронта будет сопряжено с кратковременными дождями и, возможно, грозой. Будет ли шквалистое усиление ветра при грозе, пока сказать сложно», — отметила Позднякова в беседе с RT.

К концу недели, по её словам, установится комфортная погода. В воскресенье осадков не ожидается, ночи будут довольно тёплыми, столбики термометров не опустятся ниже +10…+15 °С. Дневная температура составит +20…+25 °С.