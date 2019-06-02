Синоптики прогнозируют «эталонную» погоду в Москве на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости рассказал, какая погода ждёт жителей столицы на следующей неделе.

«Следующая неделя пройдёт под знаком антициклона, сложится эталонная погода в плане климатических норм. Будет очень много солнца, никаких осадков всю неделю и постепенный рост температуры до уровня жары», — пояснил он.

По словам Тишковца, потепление придёт в Москву во вторник, 4 июня, температура воздуха прогреется до +26 °С. В последующие дни столбики термометров «будут штурмовать» показатели +30 °С.

Ранее, как передавал kp.ru со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Ленинградской области предупредили об ухудшении погоды в регионе.