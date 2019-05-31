Роструд напомнил об условиях работы в жару

В Роструде напомнили, что в жару работодателю необходимо обеспечить соответствующий температурный режим на рабочем месте, в частности за счёт кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы.

Как сообщает РИА Новости, в жаркую погоду работодателю следует следить за тем, чтобы в офисах и рабочих посещениях всегда была доступна питьевая вода и аптечка с медикаментами.

Кроме того, в ведомстве отметили, что отклонение от температурной нормы на рабочем месте может повлиять на продолжительность рабочего дня.

«Если в рабочем помещении температура достигла 28,5°С, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час», — говорится в сообщении.

Если температура 29°С, то рекомендуется сократить рабочий день на два часа, при температуре 30,5°С — на четыре часа.

В августе 2018 года, «Газета.Ru» передавала, что Роспотребнадзор назвал нежелательной работу на открытом воздухе в сильную жару.