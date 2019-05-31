В Оренбургской области предупредили об аномальной жаре 1 июня

В Оренбургской области в субботу, 1 июня, ожидается аномальная жара. Об этом сообщает RIA56.

По прогнозу регионального гидрометцентра, максимальная температура воздуха днём составит +30...+33 ˚С. В отдельных районах возможны грозы, местами — усиление ветра.

Областное ГУ МЧС России предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях и советует соблюдать меры личной безопасности. В частности, необходимо избегать пребывания на солнцепёке и следить за питьевым режимом.

Ранее аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН рассказал, как вести себя в грозу.