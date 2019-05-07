«Информация подготовлена для расшифровки»: следователи приступили к анализу самописцев сгоревшего SSJ-100

Сотрудники СК России и МАК завершили работу на взлётно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево и достали бортовые самописцы сгоревшего SSJ-100. Отмечается, что параметрический чёрный ящик был сильно повреждён, тогда как звуковой находится в удовлетворительном состоянии. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме. По предварительным данным, причинами трагедии, унёсшей жизни 41 человека, могли стать ошибки экипажа, диспетчеров, людей, проводивших техосмотр борта, неисправность самолёта или погодные условия.

Сотрудники Следственного комитета России и представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу на взлётно-посадочной полосе, где после аварийной посадки сгорел SSJ-100. Об этом рассказали в СК.

«Следователи совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета изъяли со взлётно-посадочной полосы все фрагменты сгоревшего самолёта и переместили их в ангар для дальнейшей выкладки и исследования», — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

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Следователи продолжат работать с потерпевшими и пострадавшими, а также изучат информацию с бортовых самописцев. Так, в МАК подчеркнули, что параметрический чёрный ящик SSJ-100 серьёзно повреждён, а звуковой находится в удовлетворительном состоянии.

«Специалисты Научно-технического центра МАК провели работу по осмотру, демонтажу и подготовке носителей информации к копированию данных. Вся полётная информация скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа», — говорится в заявлении.

Тем временем аэропорт Шереметьево перешёл на штатный режим работы, так как следственные мероприятия на территории аэродрома завершились. В график по выполнению рейсов Шереметьево вернётся в течение суток.

«Оперативные службы международного аэропорта Шереметьево после завершения работы следственной бригады СКР и представителей Межгосударственного авиационного комитета (МАК) на аэродроме эвакуировали аварийное воздушное судно SSJ-100 и переместили его на удалённую стоянку, ликвидировав последствия авиационного происшествия», — говорится на сайте аэропорта.

Всего 6 и 7 мая было отменено более 50 рейсов. В аэропорту уточнили, что пассажиров информируют об отмене или переносе рейсов как минимум за пять часов по смс или телефонным звонкам.

Видео транспортировки сгоревшего SSJ-100

40 пассажиров и один бортпроводник

Напомним, 5 мая самолёт «Аэрофлота» SSJ-100 рейса Москва — Мурманск совершил аварийную посадку в Шереметьеве через 30 минут после взлёта и загорелся. На его борту находились 78 человек, из которых погиб 41. 33 пассажира и четыре члена экипажа были эвакуированы.

В качестве возможных причин Следственный комитет рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и тех, кто проводил техосмотр борта, неисправность самолёта и неблагоприятные метеоусловия.

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Среди погибших — 22-летний бортпроводник Максим Моисеев. По словам выживших пассажиров, он пытался открыть дверь в хвостовой части самолёта, однако у него не получилось. После этого он помогал эвакуировать других пассажиров. Из самолёта Моисеев не выбрался — потерял сознание и задохнулся угарным газом.

В честь Моисеева в кадетской школе посёлка Монино, где тот учился, откроют уголок памяти, рассказал RT директор учебного заведения Ярослав Долинчук.

«Мы очень гордимся им. Он показал свои профессиональные качества и блестящую подготовку. Максим был одним из самых упорных учеников. Только самые достойные у нас проходят лётную практику, и он был в числе таких ребят», — сказал Долинчук.

Из 33 выживших госпитализация понадобилась пятерым. Один из них, сообщило РИА Новости, в тяжёлом состоянии. Ещё четверо переведены в ожоговое отделение с состоянием средней тяжести.

Авиакомпания выплатит родственникам погибших по 5 млн рублей, госпитализированным — по 2 млн и тем, кто избежал попадания в больницы, — по 1 млн. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оказать финансовую помощь пострадавшим и семьям погибших. Поручения Минфину и Минтрансу должны быть исполнены до 8 мая.

Министерства также должны будут проработать возможность изменения законодательства.

«С учётом результатов проведённого расследования предоставьте, при необходимости, предложения по совершенствованию законодательства в области безопасности эксплуатации воздушных судов», — приводит ТАСС текст документа.

«За каждым человеком должен быть закреплён психолог»

26 человек из погибших — жители Мурманской области. В регионе 5 мая объявили трёхдневный траур. Также там подчеркнули, что семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, а ряду пострадавших — по 500 тыс. рублей.

В центре Мурманска был организован стихийный мемориал, посвящённый погибшим. К нему приносят цветы, свечи, мягкие игрушки.

Люди возлагают цветы у народного мемориала в Мурманске на акции в память о погибших на борту самолета SSJ-100

© Павел Львов / РИА Новости

Власти изучат вопрос установки постоянного мемориала, сообщил врио главы Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы обсуждали это сегодня на заседании штаба и договорились, что эту инициативу проработаем. Здесь важно найти общественный консенсус, чтобы достойно и правильно увековечить память погибших», — сказал он.

Чибис подчеркнул, что все мероприятия, связанные с трагедией, «должны лежать на плечах служб».

«Все службы должны отрабатывать с ними, они в непростой ситуации. Каждая семья, где есть погибшие и пострадавшие, не должна остаться без внимания. За каждым человеком должно быть закреплено лицо из социальной службы, психолог», — добавил врио губернатора.