Человеческий фактор или неисправность: СК назвал возможные причины катастрофы в аэропорту Шереметьево

Причинами аварии лайнера SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево могли стать недостаточная квалификация пилотов и лиц, проводивших технический осмотр судна, а также неисправность самого самолёта и неблагоприятные метеоусловия, заявили в СК России. Следователи изъяли чёрные ящики, образцы топлива и аудиозаписи переговоров диспетчеров для определения всех обстоятельств аварии. В связи с ЧП в Шереметьеве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию.

Следствие рассматривает различные причины аварии самолёта SSJ-100, в результате которой погиб 41 человек. Среди них — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Глава ведомства Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание в аэропорту Шереметьево со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК России, которые займутся расследованием обстоятельств трагедии.

По данным ведомства, следовавший рейсом Москва — Мурманск лайнер совершил аварийную посадку на взлётно-посадочную полосу аэропорта.

«При посадке произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна. На момент возгорания на борту самолёта находилось 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и пять членов экипажа. Непосредственно после посадки эвакуировано 33 пассажира и четыре члена экипажа. Из сгоревшего салона самолёта изъяты тела 41-го человека. Для установления личностей погибших назначены генетические экспертизы», — говорится в сообщении ведомства.

В СК отмечают, что потерпевшими признаны 22 человека. Следователи допрашивают очевидцев, сотрудников аэропорта, родственников пострадавших. Кроме того, в ведомстве изучают речевой и параметрические бортовые самописцы воздушного судна (совместно с представителями МАК), образцы топлива из баков самолёта и заправочной станции, а также аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой и записи с камер видеонаблюдения.

В понедельник, 6 мая, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию в связи с ЧП в Шереметьеве. По телефону о ситуации на месте катастрофы главе кабмина доложил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Позднее Дитрих ответил на вопросы журналистов. В частности, он заявил, что выплаты семьям погибших могут составить до 5 млн рублей.

Ранее в пресс-службе Минтранса пояснили, что выплаты будут осуществлять «Аэрофлот», страховые компании и регионы. Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что члены семей жителей Московской области получат от региона по 2 млн рублей, родственники жителей других регионов — по 1 млн рублей. Глава региона уточнил, что всем пострадавшим также назначат помощь в размере 500 тыс. рублей после установления степени тяжести вреда здоровью.

Кроме того, министр рассказал, что к открытию второй полосы аэропорта Шереметьево всё готово, нужно лишь разрешение. Обломки потерпевшего аварию самолёта могут убрать в течение дня. Также глава Минтранса отметил, что оснований для приостановки полётов лайнеров SSJ-100 нет.

Ранее при Минтруде России был создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в катастрофе самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«По распоряжению министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина при Минтруде России создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате катастрофы самолёта «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево», — цитирует Минтруд РИА Новости.

Цель штаба — координация действий региональных органов исполнительной власти, отделений Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России, Роструда по организации помощи пострадавшим.

В дополнение к этому, началась проверка транспортной прокуратуры в аэропорту Саратова, откуда ранее вылетел самолёт, аварийно севший в Шереметьеве. Проверка установит, были ли соблюдены федеральные авиационные правила при подготовке судна к полёту.

Минздрав сообщает, что в московских больницах остаются девять пострадавших в аварии в Шереметьеве.

«Из них двое в тяжёлом состоянии и двое средней степени тяжести находятся в НИИ Вишневского Минздрава России. Четверо пациентов госпитализированы в НИИ Склифосовского, среди которых один в тяжёлом, трое — в состоянии средней тяжести. Один из пассажиров в состоянии средней тяжести направлен в медцентр ФМБА», — говорится на официальной странице ведомства во «Вконтакте».

В свою очередь, компания «АльфаСтрахование», которая страховала гражданскую ответственность авиаперевозчика, заявила о полной гибели самолёта.

«Борт Sukhoi Superjet, осуществлявший рейс SU 1492 Москва — Мурманск, застрахован по договору сострахования в компаниях «АльфаСтрахование» и СОГАЗ​​​. Каско самолёта застраховано в полном объёме. Мы подтверждаем факт полной гибели. Размер страховой суммы не раскрываем», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Траур в Мурманске

Более половины погибших — 26 человек — были жителями Мурманской области. Об этом в понедельник, 6 мая, заявил врио губернатора региона Андрей Чибис.

«У нас из 41 погибшего пассажира 26 — это жители Мурманской области, плюс мы сейчас устанавливаем... по предварительной информации, проводник, который погиб, — житель города Североморск. Эти данные сейчас проверяются, но, к сожалению, 26 человек — это действительно наши жители», — приводит ТАСС слова главы региона.

Накануне в Мурманской области объявили трёхдневный траур после катастрофы самолёта SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево. Власти региона объявили, что семьи погибших получат по миллиону рублей, а ряд пострадавших — по 500 тыс.

Как сообщает «Россия 24», жители Мурманска организовали в центре города стихийный мемориал, посвящённый памяти погибших в авиакатастрофе. Местные жители приносят к нему цветы, свечи и мягкие игрушки.

В аэропорту Мурманска медицинские работники оказывают поддержку родственникам погибших и пострадавших в ЧП в Москве, сообщает ТАСС. Как рассказали агентству в областном Минздраве, на месте работали более десяти психологов.

Соболезнования мировых лидеров

Ряд официальных представителей государств, а также мировых лидеров выразили соболезнования в связи с аварией и гибелью людей в аэропорту Шереметьево.

Так, китайские власти выразили искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и члена экипажа SSJ-100.

«Мы искренне скорбим по поводу этой трагедии, в результате которой погибло много людей и был причинён значительный материальный ущерб», — заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Его слова приводит ТАСС.

В МИД Турции сообщили, что в Анкаре разделяют скорбь народа и правительства России.

«С глубокой скорбью мы узнали о гибели людей в результате авиакатастрофы, произошедшей вчера вечером в аэропорту Шереметьево. Мы разделяем скорбь народа и правительства России, выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину направил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич заявил, что «граждане Сербии скорбят вместе со своими русскими друзьями».

Свои соболезнования направили в Москву также лидеры Таджикистана, Киргизии, Кубы, Боливии, Молдавии, Словакии, Румынии, Литвы и других государств.