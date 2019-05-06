Чёрные ящики загоревшегося SSJ-100 изъяты с места происшествия

В Следственном комитете России сообщили, что чёрные ящики загоревшегося SSJ-100, который совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, изъяты с места происшествия.

«На данный момент изъяты для дальнейшего изучения речевой и параметрические бортовые самописцы», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что также были отобраны образцы топлива из баков самолёта и заправочной станции, изъяты аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения.

Всего на борту самолёта находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным, в результате ЧП погиб 41 человек.

Возбуждено уголовное дело.