Чёрные ящики загоревшегося SSJ-100 изъяты с места происшествия
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«На данный момент изъяты для дальнейшего изучения речевой и параметрические бортовые самописцы», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что также были отобраны образцы топлива из баков самолёта и заправочной станции, изъяты аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения.
Всего на борту самолёта находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным, в результате ЧП погиб 41 человек.
Возбуждено уголовное дело.