Чёрные ящики загоревшегося SSJ-100 изъяты с места происшествия

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В Следственном комитете России сообщили, что чёрные ящики загоревшегося SSJ-100, который совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, изъяты с места происшествия.
Чёрные ящики загоревшегося SSJ-100 изъяты с места происшествия
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«На данный момент изъяты для дальнейшего изучения речевой и параметрические бортовые самописцы», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что также были отобраны образцы топлива из баков самолёта и заправочной станции, изъяты аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения.

Всего на борту самолёта находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным, в результате ЧП погиб 41 человек.

Возбуждено уголовное дело.

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