В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьеве

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Один пациент, доставленный в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского после катастрофы в аэропорту Шереметьево, находится в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести.
В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьеве
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора центра академика Амирана Ревишвили.

«Четыре пациента доставлены вчера — трое в состоянии средней тяжести, находятся в сознании, дышат сами, их основные показатели в пределах нормы. У всех ингаляционная термическая травма. В одном случае она более выражена: пациентка 51 года, в тяжёлом состоянии», — сказал он.

Он отметил, что у женщины ожоги дыхательных путей, поверхностные ожоги туловища до 15% и множественные ушибы верхних и нижних конечностей.

Ранее о состоянии пострадавших рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По её словам, были госпитализированы шесть человек, трое из которых находятся в реанимации.

5 мая вскоре после взлёта следовавший из Москвы в Мурманск самолёт Sukhoi Superjet 100 экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево.

При жёсткой посадке у самолёта подломились стойки и загорелись двигатели, после чего огонь перекинулся на хвостовую часть воздушного судна.

По некоторым данным, в самолёт, на борту которого находились 78 человек, могла ударить молния. В результате катастрофы погиб 41 человек

Подробнее — в материале RT.

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