Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в результате ЧП с SSJ-100
По её словам, госпитализированы шесть человек, трое из них находятся в реанимации.
«Тяжесть состояния в основном определяется термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Кроме того, у пациентов есть множественные травмы», — заявила она.
Скворцова добавила, что к месту ЧП прибыли 24 машины скорой помощи.
Ранее представитель Следственного комитета России официально подтвердила гибель 41 человека в результате ЧП с самолётом в аэропорту Шереметьево.