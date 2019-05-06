Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в результате ЧП с SSJ-100

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в результате ЧП с самолётом SSJ-100, совершившим аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.

По её словам, госпитализированы шесть человек, трое из них находятся в реанимации.

«Тяжесть состояния в основном определяется термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Кроме того, у пациентов есть множественные травмы», — заявила она.

Скворцова добавила, что к месту ЧП прибыли 24 машины скорой помощи.

Ранее представитель Следственного комитета России официально подтвердила гибель 41 человека в результате ЧП с самолётом в аэропорту Шереметьево.