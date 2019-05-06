Авария при посадке: в СКР сообщили о 41 погибшем при возгорании самолёта в Шереметьеве

Из 78 человек, находившихся на борту сгоревшего в Шереметьеве самолёта SSJ-100, выжили 37. Об этом заявили в Следственном комитете России. Ранее сообщалось о 13 погибших. Инцидент произошёл вечером 5 мая. Выполнявший рейс Москва — Мурманск авиалайнер вскоре после вылета послал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Шереметьеве. При приземлении самолёт загорелся. Огонь уничтожил всю заднюю часть самолёта.

41 человек (40 пассажиров и один член экипажа), находившийся на борту пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100, который вечером 5 мая совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево, погиб. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«По уточнённым данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжили 37 человек», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100-95B авиакомпании «Аэрофлот» с бортовым номером RA-89098, выполнявший рейс SU-1492 из Москвы в Мурманск, штатно вылетел из Шереметьева в 18:02 мск. Однако через некоторое время после взлёта экипаж лайнера подал диспетчерам сигнал о потере радиосвязи, после чего принял решение возвращаться в аэропорт. Позднее члены экипажа SSJ-100 рассказали, что на потерю радиосвязи могла повлиять ударившая в самолёт молния, из-за которой пилоты также перешли на ручной режим управления.

«После взлёта экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В 18:30 мск пассажирский лайнер совершил жёсткую посадку на взлётно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание», — сообщили в пресс-службе Шереметьева.

Все обстоятельства инцидента ещё предстоит установить, однако, как сообщают очевидцы происшествия и как видно на видеозаписях ЧП, во время посадки самолёт сделал три «козла» (отскакивал от взлётно-посадочной полосы — ВПП), по всей видимости, из-за слишком большой вертикальной скорости.

Во время третьего касания у него подломились задние стойки шасси, что привело к возгоранию двигателей, а затем и топлива. Посадку значительно осложняло то, что лайнер заходил на полосу с полными баками и на большой скорости (для сброса которой экипаж дополнительно сделал круг перед заходом на посадку).

После остановки на ВПП из передних дверей самолёта были выброшены аварийные трапы, по которым началась эвакуация пассажиров. Как рассказал пресс-секретарь авиакомпании «Аэрофлот» Максим Фетисов, эвакуация пассажиров заняла 55 секунд при нормативе 90 секунд.

«Командир воздушного судна покинул горящую машину последним», — добавили в «Аэрофлоте».

«В 18:32 мск на место происшествия незамедлительно прибыли аварийно-спасательная бригада, медицинские экипажи для экстренной эвакуации и оказания помощи пассажирам и членам экипажа», — сообщается в пресс-релизе Шереметьева.

По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило в 18:30. Через 10 минут пожар был локализован, а в 18:48 пожарные ликвидировали открытое горение. Для тушения возгорания были привлечены 45 единиц техники и 146 человек.

Около 23:20 мск в пресс-службе Шереметьева заявили, что завершились аварийно-спасательные работы на месте ЧП. Службы аэропорта начали проводить мероприятия по буксировке воздушного судна и ликвидации последствий происшествия.

По факту аварийной посадки SSJ-100 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи опрашивают пострадавших, очевидцев ЧП, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию этого лайнера.

По информации производителя лайнера — компании «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС), самолёт с заводским номером 95135 был произведён в августе 2017 года, а последнее техническое обслуживание прошёл в начале апреля 2019-го.

Расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолёта в столичном аэропорту Шереметьево передано в центральный аппарат СКР. Также создана комиссия под председательством министра транспорта РФ Евгения Дитриха, в состав которой включены в том числе представители ГСС.

Трек самолёта, совершившего аварийную посадку в Шереметьеве

Об аварии в столичном аэропорту было доложено президенту РФ Владимиру Путину, который дал поручения по проведению максимально тщательного расследования ЧП и оказанию необходимой помощи пострадавшим. Президент также выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких в результате трагического инцидента.

По словам корреспондента RT Бориса Кузнецова, в момент ЧП находившегося на борту самолёта, который должен был вылетать из Шереметьева в Хельсинки, весь фюзеляж аварийно севшего SSJ-100 был окутан пламенем.

«Мы должны были взлетать, и буквально за несколько секунд до взлёта наш самолёт остановился и все обратили внимание, что по левую сторону от нашего борта буквально в 300—400 метрах горит самолёт», — рассказал журналист.

Он добавил, что сразу после авиапроисшествия аэропорт был полностью закрыт, все готовившиеся к вылету самолёты отправлены обратно, а рейсы, которые должны были садиться там, перенаправлены в другие аэропорты. Вместе с тем через некоторое время в Шереметьеве частично возобновилась работа.

«Практически моментально появились пожарные машины и начали тушить пламя. Было очень много пожарных расчётов, машины скорой и другие специалисты также пытались как можно быстрее нейтрализовать ситуацию», — добавил Кузнецов.