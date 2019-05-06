В МАК рассказали о состоянии чёрных ящиков сгоревшего SSJ-100

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Параметрический чёрный ящик самолёта SSJ-100, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, получил серьёзные повреждения, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
В МАК рассказали о состоянии чёрных ящиков сгоревшего SSJ-100
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«Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьёзные повреждения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МАК.

Как уточняется, звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии.

В МАК добавили, что «вся полётная информация скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа».

Ранее сообщалось, что МАК начал расшифровку параметрического самописца самолёта SSJ-100, аварийно севшего в воскресенье, 5 мая, в аэропорту Шереметьево.

При крушении самолёта Sukhoi Superjet 5 мая погиб 41 человек

В СК рассматривают несколько возможных причин ЧП в аэропорту Шереметьево. Среди них недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

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