СК назвал версии катастрофы в аэропорту Шереметьево
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Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК России.
«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия», — говорится в сообщении.
Ранее в СК заявили, что с места происшествия были изъяты чёрные ящики SSJ-100.
Вечером 5 мая во время жёсткой посадки в Шереметьеве у самолёта подломились стойки и загорелись двигатели. Огонь перекинулся на его хвостовую часть, в результате ЧП погиб 41 человек.
Подробнее об аварии — в материале RT.