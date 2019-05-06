СК назвал версии катастрофы в аэропорту Шереметьево

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RT
Следователи рассматривают различные версии аварии самолёта SSJ-100, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, в том числе недостаточную квалификацию пилотов и диспетчеров.
СК назвал версии катастрофы в аэропорту Шереметьево
  • © СК РФ

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК России.

«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия», — говорится в сообщении.

Ранее в СК заявили, что с места происшествия были изъяты чёрные ящики SSJ-100.

Вечером 5 мая во время жёсткой посадки в Шереметьеве у самолёта подломились стойки и загорелись двигатели. Огонь перекинулся на его хвостовую часть, в результате ЧП погиб 41 человек

Подробнее об аварии — в материале RT.

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