В Минздраве России рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьеве

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В пресс-службе Минздрава России рассказали, что пять пострадавших в результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево находятся в НИИ Склифосовского.
В Минздраве России рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьеве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В НИИ Склифосовского находятся пять пострадавших: один — в тяжёлом состоянии, без отрицательной динамики; четыре человека (экипаж) — средней степени тяжести, переведены в ожоговое отделение», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, в НИИ Вишневского находятся два пациента в тяжёлом состоянии и два в состоянии средней тяжести, без отрицательной динамики.

Ранее сообщалось, что в больницах остаются девять пострадавших в результате катастрофы SSJ-100 в Шереметьеве.

При аварийной посадке с последующим пожаром самолёта Sukhoi Superjet 5 мая в Шереметьеве погиб 41 человек

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