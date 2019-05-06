Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в катастрофе SSJ-100
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Как сообщает ТАСС, поручения должны быть обеспечены до 8 мая.
Вечером 5 мая во время жёсткой посадки в Шереметьеве у самолёта Sukhoi Superjet 100 подломились стойки и загорелись двигатели. В результате ЧП погиб 41 человек.
Президент России Владимир Путин заслушал доклады председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, министра транспорта Евгения Дитриха и главы Минздрава Вероники Скворцовой о ходе расследования катастрофы.