«Спас ценой своей жизни»: как бортпроводники горящего в Шереметьеве лайнера эвакуировали пассажиров

В аварии SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Один из них — бортпроводник Максим Моисеев — ценой собственной жизни помог многим пассажирам покинуть салон самолёта. Как рассказали преподаватели кадетской школы, в которой учился Моисеев, он всегда брал удар на себя и не боялся трудностей. Эвакуацию также проводили стюардессы Ксения Фогель и Татьяна Касаткина: девушки буквально за шиворот вытаскивали людей из горящего лайнера. RT пообщался с выжившими, а также с родственниками тех, кому не удалось покинуть самолёт.

Трагедия в аэропорту Шереметьево унесла жизни 40 пассажиров и 22-летнего бортпроводника Максима Моисеева. Как рассказывают выжившие пассажиры сгоревшего лайнера SSJ-100, сотрудник авиакомпании пытался открыть дверь в хвостовой части самолёта. Сделать этого не удалось, и он стал помогать эвакуировать пассажиров. Самому Максиму спастись не удалось — молодой человек потерял сознание и задохнулся угарным газом.

«Всегда брал удар на себя»

Максим с детства мечтал стать лётчиком и грезил небом. Два года — 10-й и 11-й классы — Моисеев учился в кадетской школе-интернате в Монине. Как рассказала RT замдиректора по учебно-воспитательной работе Наталья Яскевич, Моисеев был очень целеустремлённым учеником.

«Он хотел досконально знать самолёт, большое внимание уделял аэродинамике, конструкции двигателя и английскому — понимал, что без языка в авиации делать нечего. Очень ответственный и целеустремлённый. Выпустился в 2015 году, но в лётное училище поступил не сразу. Благодаря упорству у него всё получилось», — вспоминает Яскевич.

По словам преподавателя, Моисеев не боялся трудностей и грязной работы, всегда брал удар на себя.

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«Когда узнали о случившемся, созвонились с его мамой. Она рассказала, что Максим должен был находиться в носу самолёта, но почувствовав неладное, решил поменяться с девушкой-бортпроводницей. Если бы там оказались хрупкие женские плечи, погибших было бы намного больше. Максим всех спас, но ценой своей жизни. Для нас это большой удар», — рассказывает женщина.

В свою очередь, директор кадетской школы Ярослав Долинчук считает, что его выпускник не мог поступить по-другому.

«Мы очень гордимся им. Он показал свои профессиональные качества и блестящую психологическую подготовку. Максим был одним из самых упорных учеников. Только самые достойные у нас проходят лётную практику, и он был в числе таких ребят», — рассказал RT Долинчук.

В честь погибшего бортпроводника Максима Моисеева в кадетской школе откроют уголок памяти.

Это не первый подвиг молодого человека. Как рассказал СМИ одноклассник Моисеева, ранее он уже спасал людей из огня — на встрече одноклассников. Все уснули и забыли про включённый в розетку утюг. В доме началось задымление, молодой человек первым проснулся и быстро вывел всех на улицу. Тогда никто не пострадал.

Памяти бортпроводника Максима Моисеева, погибшего при спасении пассажиров SSJ-100

«Вытаскивала людей за воротник»

Вместе с Максимом пассажиров эвакуировали бортпроводницы Ксения Фогель и Татьяна Касаткина.

«Все начали соскакивать с кресел, когда самолёт ещё был на скорости. Всё произошло очень быстро: пламени не было — только чёрный дым. Я каждого за воротник вытаскивала после того, как вытолкнула дверь ногой. Последние люди уже выползали из салона», — рассказала журналистам Касаткина.

Татьяна Касаткина

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По её словам, самолёт взлетел в 18:03 и буквально через 10 минут попал под град, а потом в него ударила молния. После этого возникли проблемы со связью и перестала работать световая сигнализация. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево.

Знакомые Татьяны Касаткиной рассказали RT, что она родом из Красноярска. Там она закончила КГПУ им. В.П. Астафьева по специальности «учитель начальных классов и ИЗО», но впоследствии решила работать бортпроводником.

Другая стюардесса Ксения Фогель родилась в городе Удачном в Республике Саха (Якутия). Впоследствии переехала с семьёй в столицу и училась в московской школе. В 2013 году окончила факультет бизнес-технологий в туризме РосНОУ. После окончания учёбы работала в банке, а затем — в группе туристических компаний. С 2015 года Фогель работала стюардессой.

Ксения Фогель

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«Благодаря им я жив»

О мужестве бортпроводников рассказал пассажир авиалайнера Дмитрий Хлебушкин. Мужчина уверен, что именно они спасли ему жизнь.

«Только благодаря им я остался жив. Девочки стояли в помещении, где был газ и было темно. Они оттуда вытаскивали людей и помогали спуститься на трап», — вспоминает мужчина.

На борту сгоревшего Sukhoi Superjet 100 также летела сотрудница Мурманской областной думы Елена Деркунская — консультант сектора по работе с обращениями граждан и делопроизводства. Она занимала место 10D и успела покинуть самолёт. По словам коллег, жизнь Елены сейчас вне опасности.

«Вчера мы с ней созванивались. Нам достаточно было знать, что она жива», — сообщили RT в аппарате областной думы.

На местах в 12-м ряду летели бизнесмен из Мурманска Олег Молчанов с женой Юлией. В телефонном разговоре с RT он сообщил, что им удалось добраться до Мурманска другим рейсом.

«Да, мы уже в Мурманске и очень ждём встречи с родными», — рассказал мужчина.

Пожар в хвосте самолёта

Но повезло не всем — почти все, кто сидел дальше 10-го ряда, погибли. Среди жертв врачи из ЗАТО Снежногорск-2: начальник снежногорской медико-санитарной части Евгений Новиков со своей дочерью Софией и его заместитель по экспертизе временной нетрудоспособности Лариса Сивоконь.

Евгений Новиков работал в МСЧ с 2010 года — тогда он занимал должность заведующего хирургическим отделением. 6 ноября 2018 года он стал начальником медсанчасти.

Летевшая вместе с ним коллега Лариса Сивоконь работала в МСЧ с 1993 года. По специальности она акушер-гинеколог, но последнее время занимала должность заместителя по экспертизе временной нетрудоспособности.

Коллеги Евгения и Ларисы отзываются о них как о хороших специалистах и добрых, отзывчивых людях. Незадолго до гибели Евгений Новиков успел дать интервью местному изданию. На вопрос журналиста, почему он сам, как многие его коллеги, не уехал на заработки в крупные мегаполисы, он ответил, что ему нравится жить и работать в Снежногорске.

Евгений Новиков

«Вчера, 5 мая 2019 года, в аэропорту Шереметьево города Москвы, при стечении трагических обстоятельств погибли наши соотечественники и коллеги. Чувство невосполнимой утраты не передать словами. Родные, друзья, коллеги... Вместе, скорбим», — говорится в сообщении на сайте МСЧ.

Другой погибший пассажир рейса SU1492 Александр Вицнаровский тоже родом из Мурманска, в марте ему исполнилось 24 года. Он возвращался из столицы после майских праздников на работу. Друг Александра Артём Мороз описывает погибшего как очень светлого человека.

«Очень добрый, позитивный душевный парень, в университете образцово учился. В прошлом месяце он устроился в «Новатэк» в Мурманске, проработав не более месяца. Конечно, это был роковой переход... Так бы он и продолжил работать в Москве. Должны были с ним увидеться после майских праздников», — рассказывает мужчина.

Александр Вицнаровский

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Бывшая коллега Александра рассказала RT, что он всегда был готов прийти на помощь.

«Очень светлый и хороший человек. Всегда помогал. Трудяга. Тяжело принять, что его больше нет», — рассказала Валерия.

В авиакатастрофе погибла старший помощник прокурора Печенгского района Елена Ратникова. На сайте прокуратуры опубликованы слова соболезнования родным и близким погибшей. В пресс-службе ведомства RT рассказали, что женщина возвращалась в Москву из отпуска.

«Она летела домой к маленькой дочке через Москву. Ребёнку сейчас около трёх лет, — рассказали в надзорном ведомстве. — Ей было всего 27 лет, пять из которых она работала в районной прокуратуре. Елена Викторовна была юристом II класса, выпускницей профильной юридической академии. Насколько нам известно, один из родственников вылетел в Москву на опознание».

В Мурманск из Москвы летели и две близкие подруги — Альбина Пилипчук и Екатерина Ключникова. В столице они были по работе, а 5 мая должны были вернуться обратно. В аварии выжила только Екатерина. Она до сих пор не может поверить, что её подруге не удалось выбраться. У Альбины в Мурманске остался сын.

Альбина Пилипчук

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Из 41 погибшего в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево 26 были жителями Мурманска. В городе объявлен трёхдневный траур. 6, 7 и 8 мая в Заполярье отменят все развлекательные мероприятия, на зданиях будут приспущены государственные флаги. Друзья, коллеги и родственники жертв находятся в шоковом состоянии, многие до сих пор не могут поверить в случившееся.

Предварительные версии

В СК РФ рассматривают несколько возможных причин аварии самолёта в аэропорту Шереметьево. Среди них недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

По данным источника RT в московском управлении СК на транспорте, предварительной версией авиакатастрофы считается попадание молнии. Датчик задымления сработал через несколько минут после вылета, а при пробеге по полосе в ходе аварийной посадки у лайнера подломились задние стойки шасси.

«Не исключено, что искорёженные детали пробили баки, вызвав пожар», — предполагает собеседник RT.

Всего с момента вылета до посадки прошло буквально полчаса, отметил собеседник RT из управления СК РФ на транспорте.

«В 18:03 борт вылетел, в 18:30 совершил вынужденную посадку. Началась эвакуация. По моим сведениям, радиосвязь не работала, — сообщил источник. — Пожарные расчёты уже ждали борт на лётном поле и среагировали по нормативам. Начало тушения — в 18:30, в 18:40 огонь локализовали, в 18:48 ликвидировали открытое горение».

Согласно статистике Центрального МТУ Росавиации, с самолётами SSJ в 2018 году произошло 10 авиационных событий по сравнению с единственным в 2017-м.



Трагедия с SSJ 5 мая 2019 году в аэропорту Шереметьево — самая крупная катастрофа с бортами «Аэрофлота» за 25 лет.