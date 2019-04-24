«Безответственные шаги Вашингтона»: о чём говорили на VIII Московской конференции по международной безопасности

Пренебрежение к многосторонним договорённостям со стороны США подрывает международную безопасность. Об этом заявили представители России на VIII Московской конференции по международной безопасности. В частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Вашингтон вышел из Договора о сокращении систем ПРО, ДРСМД, иранской ядерной сделки, а также препятствует нормальной работе ОЗХО. При этом глава МИД России Сергей Лавров объяснил подобное поведение американского руководства попытками добиться глобального военного превосходства. В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул, что Соединённые Штаты оказывают влияние и на политику европейских стран, чьи лидеры также начали отдавать предпочтение «языку ультиматумов и бряцанью оружием».

Политика, проводимая властями США, серьёзно осложняет ситуацию в сфере безопасности, демонстрируя пренебрежительное отношение к международным договорённостям и институтам. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на VIII Московской конференции по международной безопасности.

«Неконтролируемое и неограниченное развёртывание противоракетных систем подрывает доверие, стимулирует гонку вооружений. Это особенно актуально на фоне выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — отметил Шойгу.

Кроме того, он напомнил, что США фактический сорвали «нормальную работу Организации по запрещению химического оружия», добавив, что внутри ОЗХО создаются структуры для очередных фальсификаций, «которые лягут в основу агрессивных решений против тех или иных государств».

Напомним, ранее в организации началось создание атрибутивного механизма, в соответствии с которым гендиректор ОЗХО будет иметь право определять исполнителей, организаторов и спонсоров химатак. Как пояснил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, решение о создании этого механизма было принято меньшинством голосов стран — участниц организации и поэтому является нелегитимным.

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Также Шойгу отметил, что Вашингтон отказался выполнять Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, вышел из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, а также поставил под вопрос судьбу Договора о СНВ, срок которого истекает в 2021 году.

По его словам, выход США из Договора по ПРО показал, что развитие данной сферы направлено на сдерживание России и Китая.

«Наши партнёры в ходе многочисленных переговоров этот тезис категорически отрицали. Однако в концептуальных документах Соединённые Штаты официально закрепили антироссийскую направленность работ в сфере ПРО», — подчеркнул министр обороны РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что подобная политика Вашингтона создаёт глобальную напряжённость и направлена на завоевание господствующего положения в мире.

«Серьёзный урон стратегической стабильности нанесли такие безответственные шаги Вашингтона, как выход из Совместного всеобъемлющего плана действий по Иранской ядерной программе, из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, параллельно с развёртыванием глобальной системы противоракетной обороны США, которая, теперь это ясно уже всем, нацелена не на купирование каких-то узкорегиональных ракетных угроз, а на обеспечение глобального военного превосходства», — подчеркнул Лавров.

Этот курс Белого дома представляет собой «тревожную тенденцию», заявил также на конференции секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Бряцание оружием и шовинизм»

При этом представители России отметили, что Соединённые Штаты оказывают значительное влияние и на политику европейских стран, где также приоритетной стала позиция силы.

«Мы становимся свидетелями того, как язык ультиматумов, бряцания оружием и шовинизма возвращаются в Старый свет... Хотел бы обратиться к нашим западным коллегам и подчеркнуть: переломить ситуацию и сделать Европу эталоном региональной безопасности — в наших общих силах и интересах», — заявил Николай Патрушев.

Кроме того, участники конференции отметили приближение Североатлантического альянса к границам РФ и призвали не усиливать конфронтацию. Глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к НАТО, отметив, что цена «непреднамеренной ошибки» может быть очень высокой.

«Настойчиво призываем партнёров отказаться от взвинчивания конфронтации, соблюдать взятые на себя на саммитах ОБСЕ и в Совете Россия—НАТО обязательства не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других», — сказал министр иностранных дел РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на церемонии открытия VIII Московской конференции по международной безопасности.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Глава военного ведомства, свою очередь, ещё раз подчеркнул, что заявления о российской угрозе надуманы, но при этом действия альянса у российских границ и усиление активности в Чёрном и Балтийском морях «ведут к росту напряжённости, требуют адекватного реагирования с российской стороны».

«Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики Североатлантического альянса. В её основе лежит принцип «сам придумал – сам в это и поверил». То есть сами придумали российскую угрозу – сами себя ею и пугают», — подчеркнул Шойгу.

Мировые конфликты и «военные авантюры»

Нередко безопасность в мире нарушается вследствие попыток некоторых стран перекроить существующий порядок в свою пользу. По мнению секретаря Совета безопасности РФ, подобные спланированные конфликты становятся очагами напряжённости «во всех без исключения уголках земного шара».

«В большинстве случаев эти конфликты являются прямым следствием военных авантюр и попыток отдельных игроков взять на себя роль регионального, а нередко и мирового арбитра, заставить других членов международного сообщества действовать по их указке», — отметил Николай Патрушев.

Между тем глава МИД РФ указал на то, что Вашингтон пытается навязать концепцию ближневосточного стратегического альянса, который «провоцирует новые разломы, в том числе по очень опасному конфессиональному принципу». Но продвижение подобных «келейных схем», по оценке Лаврова, не решит палестино-израильского конфликта, а кроме того застопорит стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки. Он также отметил, что недопустимо и одностороннее влияния на ситуацию в Ливии, территории которой «используются террористами и преступными группами не только для торпедирования мирного процесса, но и для экспансии в соседние государства».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии открытия VIII Московской конференции по международной безопасности.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Россия же предлагает объединить усилия в борьбе с общим врагом — международным терроризмом. По оценке главы военного ведомства РФ, теракты в Шри-Ланке подтвердили необходимость такого сотрудничества.

«Не секрет, что боевики, прошедшие подготовку в Сирии, в последнее время всё чаще выступают организаторами масштабных террористических акций в Европе, Юго-Восточной Азии и Центральной Африке. Недавние террористические акты в Шри-Ланке подтвердили давно назревшую необходимость объединить усилия по контролю за перемещением террористов и ликвидацией источников их финансирования. Если этого не сделать, то будут возникать новые очаги терроризма», — заявил Шойгу.

Он также напомнил о сложной обстановке в Сирии, прежде всего на территориях, не подконтрольных правительству страны, в частности, на территории лагерей «Эр-Рукбан» и «Аль-Холь». Беженцам не хватает продовольствия, воды и медикаментов, в лагерях отмечается рост инфекционных заболеваний и насилия.

«Эти проблемы надо решать путём вывода американских подразделений из данных районов и передачи территорий под контроль правительства Сирии», — подчеркнул он.