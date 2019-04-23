МИД России призвал «здравомыслящие силы» поспособствовать сохранению СВПД

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В российском внешнеполитическом ведомстве призвали «здравомыслящих» иностранных партнёров сделать всё возможное для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
МИД России призвал «здравомыслящие силы» поспособствовать сохранению СВПД
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Данное заявление было сделано на фоне решения Вашингтона перестать выводить иностранные государства из-под действия американских санкций в связи с закупкой нефти у Тегерана.

Как отметили в ведомстве, намерения усилить санкционный нажим были озвучены на фоне сообщений «о находящихся вблизи Персидского залива авианосных группах Пентагона».

«Происходящее знаменует печальную годовщину с момента, когда США в одностороннем порядке отказались от своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы (СВПД), ставшему плодом многолетних переговорных усилий», — указали в МИД.

По словам российских дипломатов, США обвиняют Иран в якобы несоблюдении СВПД с целью усиления внешнего давления на республику, «чтобы вопреки международному праву добиться извне смены власти в суверенном государстве».

В ведомстве также призвали «здравомыслящие силы» сделать всё возможное для обеспечения устойчивой работы этой «уникальной договорённости».

Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение США по Ирану.

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