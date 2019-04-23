МИД России призвал «здравомыслящие силы» поспособствовать сохранению СВПД

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали «здравомыслящих» иностранных партнёров сделать всё возможное для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Данное заявление было сделано на фоне решения Вашингтона перестать выводить иностранные государства из-под действия американских санкций в связи с закупкой нефти у Тегерана.

Как отметили в ведомстве, намерения усилить санкционный нажим были озвучены на фоне сообщений «о находящихся вблизи Персидского залива авианосных группах Пентагона».

«Происходящее знаменует печальную годовщину с момента, когда США в одностороннем порядке отказались от своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы (СВПД), ставшему плодом многолетних переговорных усилий», — указали в МИД.

По словам российских дипломатов, США обвиняют Иран в якобы несоблюдении СВПД с целью усиления внешнего давления на республику, «чтобы вопреки международному праву добиться извне смены власти в суверенном государстве».

В ведомстве также призвали «здравомыслящие силы» сделать всё возможное для обеспечения устойчивой работы этой «уникальной договорённости».

Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение США по Ирану.