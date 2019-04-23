В МИД России оценили выдержку Ирана на фоне решений США

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение американской стороны в ближайшем будущем перестать выводить иностранные государства из-под действия санкций США в связи с закупкой нефти у Ирана.
В МИД России оценили выдержку Ирана на фоне решений США
  • РИА Новости

По словам российских дипломатов, очередной выплеск антииранских эмоций вызывает тревогу.

При этом в МИД отметили, что Вашингтон ошибся в выборе средств давления на Тегеран, решив «методом экономического удушения» сделать из Ирана «покладистого переговорщика».

«Отдаём должное выдержке Ирана, который не поддаётся на заносчивые провокации США», — заключили в ведомстве. 

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп принял решение с начала мая не выводить другие страны из-под действия американских санкций в связи с закупкой нефти у Ирана.

Впоследствии в Тегеране заявили о планах принять ответные меры в связи с решением Вашингтона.

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