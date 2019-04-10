ЦПВС: более 230 детей погибли в лагере «Аль-Холь» в Сирии

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин заявил, что в лагере «Аль-Холь» на северо-востоке Сирии уже погибли 235 детей.

«В лагере каждый день умирают от 10 до 20 человек. В том числе дети. Так, за последнюю неделю из-за нехватки лекарств, продуктов питания и нечеловеческих условий жизни в лагере погибло семеро детей. Общее число погибших детей в лагере «Аль-Холь» увеличилось до 235», — приводит РИА Новости слова Купчишина.

Он призвал международные организации принять меры для улучшения ситуации в лагере.

Ранее сообщалось, что представители коалиции во главе с Соединёнными Штатами не намерены препятствовать уходу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в сирийском районе Эт-Танф.

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