В коалиции США заявили, что не намерены препятствовать уходу беженцев из «Эр-Рукбана»

Представители коалиции во главе с Соединёнными Штатами не намерены препятствовать уходу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в сирийском районе Эт-Танф, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя объединения.

По его словам, силы коалиции готовы поддержать инициативы ООН, направленные на прекращение страданий и улучшение качества жизни людей, живущих в «Эр-Рукбане».

«В том числе мы готовы поддержать безопасный, информированный и добровольный уход лиц, если они решат так поступить. Мы не будем мешать подобному уходу», — пояснил собеседник агентства.

Ранее руководитель межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев на территорию Сирии Михаил Мизинцев и его коллега из САР Хусейн Махлюф выступили с совместным заявлением о бедственном положении беженцев в «Эр-Рукбане».

Кроме того, по данным опроса, проведённого представителями ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца, «95% находящихся в лагере сирийцев, а это порядка 40 тыс. человек, хотят как можно скорее покинуть его территорию».

Подробнее о ситуации в регионе — в материале RT.