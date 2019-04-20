«Огонь распространяется интенсивно»: в результате пожаров в Забайкалье сотни людей лишились домов

В Забайкалье второй день бушуют пожары. Стихия уничтожила 99 жилых домов в 17 поселениях — более 300 человек лишились жилья. Всего потерпевших более 400. Медицинская помощь потребовалась 27 пострадавшим, восемь из них были доставлены на вертолётах в Читу. В населённых пунктах огонь удалось потушить. Местные власти заявили, что одной из причин возгорания стал человеческий фактор. По данным Рослесхоза, ситуация в регионе ухудшилась, когда жители начали жечь траву и мусор. Прокуратура возбудила несколько уголовных дел по факту пожара.

В Забайкалье в результате пожаров пострадали 27 человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Александр Мироманов. По данным Минздрава, двое находятся в тяжёлом состоянии, ещё шестеро в состоянии средней тяжести, остальные получили лёгкие травмы.

«Сейчас пациенты средней тяжести и тяжёлые доставлены в ожоговый центр, где далее они получат специализированную помощь», — цитирует Мироманова РИА Новости.

Так, восьмерых пострадавших на вертолётах Ми-8 регионального Центра медицины катастроф перевезли в Читу.

Напомним, 19 апреля в Забайкальском крае объявили режим чрезвычайной ситуации из-за степных пожаров. Уже неделю в регионе стоит ветреная погода.

«Тушение пожара осложняется из-за высокой температуры — до +20 °C — и порывистого ветра силой до 28 м/с со стороны Монголии, где бушует песчаная буря», — приводит ТАСС слова пресс-службы МЧС.

Спасатели добавили, что в регион отправились два пожарных самолёта Бе-200ЧС, два вертолёта и пожарный поезд с водой.

Пострадали 17 поселений

Всего от пожаров пострадали более 400 человек, не менее 300 лишились имущества. Сгорели порядка 99 жилых домов в 17 поселениях Забайкальского края.

«В Министерстве труда и социальной защиты населения Забайкальского края в течение дня велась работа по составлению списков пострадавших от пожаров. По состоянию на 17:00 (12:00 мск. — RT) в результате перехода огня на населённые пункты пострадавшими считаются свыше 400 человек. Данные списки постоянно уточняются», — говорится в сообщении Минсоцзащиты Забайкалья.

Также были повреждены линии электропередачи. По данным «Читаэнерго», огонь повредил порядка 15 опор ЛЭП.

«Повреждено 15 опор воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 10 кВ, 155 опор ВЛ напряжением 0,4 кВ. На данный момент энергетики ведут работы по замене сгоревших и повреждённых опор», — говорится в сообщении пресс-службы «Читаэнерго».

Позже в энергокомпании сообщили, что электроснабжение было восстановлено.

Помимо поселений и объектов инфраструктуры, пострадал природный заказник «Долина дзерена» на юге Забайкалья. Несколько тысяч гектаров были уничтожены огнём, сообщил ведущий научный сотрудник заповедника, заслуженный эколог РФ Вадим Кирилюк.

«Основная часть заповедника цела, кордоны целы, но ещё итогов неясно. Тысяч четыре-пять гектаров степей в заповеднике сгорело точно, в заказнике — десятки тысяч га. Коллектив, кто не на пожаре, собирает вещи погорельцам. За 30 лет существования заповедника такого никогда не было», — написал он в Facebook.

Кирилюк также рассказал о своих ощущениях от пожара.

«Ты стоишь в полной неизвестности, не видишь пожара и не знаешь, в каком месте он выйдет. Сначала заволакивает всё дымом, накрывает мгла. Она приходит фронтом шириной многие километры. Закрывает солнце, видимость уменьшается до нескольких десятков метров. Ветер хлещет по лицу песком и пеплом, становится трудно дышать», — отметил он.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился оказать помощь пострадавшим.

«Он отметил, что правительство РФ окажет всю необходимую поддержку людям, потерявшим жильё. Кроме того, премьер-министр распорядился в случае необходимости доставить пострадавших в результате пожаров на лечение в федеральные медицинские центры», — сказал его пресс-секретарь Олег Осипов.

В региональном Минсоцзащиты сообщили, что выплатят пострадавшим единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей.

«Мы активно работаем над тем, чтобы в ближайшие дни люди получили выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей», — приводит пресс-служба слова вице-премьера края по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой.

Кроме того, в МВД заявили, что помогут пострадавшим быстро восстановить паспорта.

«Полицейские в максимально короткие сроки оформят и выдадут новые паспорта. При этом пострадавшие освобождаются от уплаты государственной пошлины за восстановление документа», — говорится в сообщении регионального УМВД.

«Будут опрошены местные жители»

О проведении доследственной проверки заявили в Следственном комитете региона. В места, пострадавшие от пожара, отправлены криминалисты.

«Будут опрошены местные жители, руководители органов местного самоуправления, работники районных администраций, а также должностные лица органов и учреждений, обеспечивающих безопасность проживания граждан. Следователи изымут и изучат документы, регламентирующие это направление деятельности», — отметили в СК.

Так, одной из причин возникновения пожара могла стать человеческая ошибка, указал временно исполняющий обязанности губернатора Забайкалья Александр Осипов.

«К сожалению, по-прежнему человеческий фактор негативно работает: в одном месте мусор то ли горел, то ли жгли, и он привёл к пожару на улицах села, в другом месте порубочные остатки, опилки тлели, их раздул ветер и прогнал через степь до населённого пункта», — сказал он в обращении.

В Рослесхозе подчеркнули, что ситуация ухудшилась, когда местные жители начали жечь траву и мусор.

«Самовольные палы сухой травы, мусора резко ухудшили

пожарную ситуацию в населённых пунктах Забайкальского края. Есть пострадавшие среди населения. Важно отметить, что огонь травяных пожаров распространяется интенсивно и быстро меняет направление при изменении ветра», — приводит ТАСС текст обращения ведомства.

Прокуратура края возбудила уголовные дела о неосторожном обращении с огнём.

«В Забайкалье после чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами, к настоящему моменту органы дознания установили пять возможных случаев возникновения пожаров по причине неосторожного обращения с огнём. По всем из них возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»)», — говорится в сообщении ведомства.