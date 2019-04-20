Территория природного заказника пострадала при пожаре в Забайкалье
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По его словам, пожар уничтожил несколько десятков тыс. гектаров заказника, созданного для сохранения популяции редких степных антилоп-дзеренов.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности правительства оказать любую помощь пострадавшим при пожарах жителям региона.
19 апреля в Забайкалье ввели режим ЧС в связи с природными пожарами. Спасателям МЧС пришлось эвакуировать 289 человек из 14 поселений края.