Территория природного заказника пострадала при пожаре в Забайкалье

Природный заказник «Долина дзеренов» на юге Забайкальского края частично выгорел в результате степного пожара. Об этом сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник заповедника Вадим Кирилюк.

По его словам, пожар уничтожил несколько десятков тыс. гектаров заказника, созданного для сохранения популяции редких степных антилоп-дзеренов.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности правительства оказать любую помощь пострадавшим при пожарах жителям региона.

19 апреля в Забайкалье ввели режим ЧС в связи с природными пожарами. Спасателям МЧС пришлось эвакуировать 289 человек из 14 поселений края.