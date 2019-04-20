Из-за пожаров в Забайкалье эвакуировали 289 человек

Спасателям пришлось эвакуировать 289 человек из 14 населённых пунктов в Забайкальском крае из-за вспыхнувших в регионе природных пожаров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Всего было эвакуировано 289 человек», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что 78 человек, включая 20 детей, направили в пункт временного размещения, остальные находятся у родственников.

При этом, как сообщает Интерфакс со ссылкой на региональные власти, в результате ЧС более 300 человек, в том числе 39 детей, остались без жилья.

«Минтерразвития Забайкальского края готовит предложения по оперативному решению проблемы жилья для людей, оставшихся без крова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти приступили к организации выплат компенсаций пострадавшим от пожаров.

Ранее в МЧС сообщили, что пожары во всех населённых пунктах Забайкалья ликвидированы.

19 апреля в крае ввели режим ЧС в связи с природными пожарами. Президент России Владимир Путин поручил МЧС усилить группировку для их тушения.