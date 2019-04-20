Врио главы Забайкалья назвал причину пожаров в регионе

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что несколько пожаров в Забайкалье произошли по вине людей — из-за горевших мусора и порубочных материалов.

«Человеческий фактор негативно работает. В одном месте мусор то ли горел, то ли жгли, что привело к пожару на улицах села. В другом месте порубочные остатки, опилки тлели, их раздул ветер и прогнал через степь до населённого пункта», — заявил Осипов на видео, опубликованном в Instagram пресс-службы правительства края.

Ранее число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье увеличилось до 17. Природные пожары произошли на территории 14 населённых пунктов.

19 апреля на территории Забайкальского края был введён режим ЧС.

По данным МЧС России, из-за природных пожаров в регионе пострадали 152 здания, в том числе 98 жилых домов.