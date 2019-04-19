Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 17

В результате пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек, информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Из 14 населённых пунктов Забайкалья, в которых возникли природные пожары, огонь ликвидирован в 11 населённых пунктах, в трёх — локализован, проводится проливка», — говорится в сообщении.

Как отмечается, восемь из 17 пострадавших госпитализированы.

«Причиной увеличения территории пожаров являются неблагоприятные погодные явления, а именно сильный ветер и резкое увеличение температуры воздуха. При этом водоёмы региона до сих пор находятся подо льдом», — добавили в ведомстве.

Указывается, что МЧС проводит переброску сил и средств в наиболее опасные районы.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

В Забайкальском крае был введён режим ЧС из-за природных пожаров. Глава государства Владимир Путин поручил МЧС увеличить группировку для тушения пожаров.