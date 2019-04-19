Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 17
- РИА Новости
«Из 14 населённых пунктов Забайкалья, в которых возникли природные пожары, огонь ликвидирован в 11 населённых пунктах, в трёх — локализован, проводится проливка», — говорится в сообщении.
Как отмечается, восемь из 17 пострадавших госпитализированы.
«Причиной увеличения территории пожаров являются неблагоприятные погодные явления, а именно сильный ветер и резкое увеличение температуры воздуха. При этом водоёмы региона до сих пор находятся подо льдом», — добавили в ведомстве.
Указывается, что МЧС проводит переброску сил и средств в наиболее опасные районы.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших.
В Забайкальском крае был введён режим ЧС из-за природных пожаров. Глава государства Владимир Путин поручил МЧС увеличить группировку для тушения пожаров.